El diario británico The Times accedió a un informe de agentes de inteligencia rusos del Servicio Federal de Seguridad (FSB), que afirma que no estaban al tanto de los planes de invasión del presidente Vladimir Putin y que “esta guerra será un fracaso total”

“Los espías del infame aparato de seguridad de Rusia no sabían nada sobre el plan del presidente Vladimir Putin para invadir Ucrania, según un denunciante que describió la guerra como un “fracaso total” que solo podría compararse con el colapso de la Alemania nazi”, dice el artículo.

El documento también decía que se culpaba al FSB del fracaso de la invasión, pero que no se le había advertido de ello y que no estaba preparado para hacer frente a los efectos de las sanciones paralizantes.

“No sé a quién se le ocurrió la ‘Blitzkrieg ucraniana’”, dijeron en el informe. “‘Desnazificación’ y ‘desmilitarización’ no son categorías analíticas, porque no tienen parámetros claramente definidos por los que se pueda determinar el nivel de cumplimiento o no de la tarea”.

El denunciante indicó que “es simplemente imposible” que Rusia “complete la tarea ahora”, y añadió: “Rusia no tiene salida. No hay opciones para una posible victoria, sólo la derrota”.

El presunto agente del FSB señaló que incluso si el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fuera asesinado, Rusia tendría pocas posibilidades de ocupar Ucrania.

“Incluso con una resistencia mínima de los ucranianos necesitaríamos más de 500,000 personas, sin incluir a los trabajadores de suministro y logística”, dijeron. “Y ahora incluso los que eran leales a nosotros están en contra [de la invasión]. Porque fue planeada desde arriba, porque nos dijeron que no habría esa opción, a menos que nos atacaran”.

10,000 bajas entre las filas rusas

El documento de 2000 palabras fue publicado por Vladimir Osechkin, un activista ruso de los derechos humanos que dirige el sitio web anticorrupción Gulagu.net, según The Times.

Christo Grozev, experto en los servicios de seguridad rusos, escribió en Twitter que había mostrado el documento a dos oficiales del FSB, quienes dijeron que no tenían “ninguna duda de que había sido escrita por un colega”.

El informe también revelaba que Ramzan Kadyrov, el líder checheno y aliado de Vladimir Putin, se estaba “volviendo loco” y que estuvo a punto de iniciar un conflicto con Rusia después de que su “escuadrón de asesinos”, enviado para matar al presidente Zelensky, fuera aniquilado por las fuerzas ucranianas.

El informante añadió que nadie en el Kremlin conocía la verdadera cifra de bajas rusas porque “hemos perdido el contacto con las principales divisiones”, pero que se calcula que han muerto unos 10,000 soldados desde que comenzaron los combates el mes pasado. Rusia sólo ha reconocido la muerte de 498 de sus soldados en Ucrania.

Posibilidad de un ataque nuclear

El informante también precisó que Rusia tiene un “plazo provisional hasta junio” para terminar la guerra “porque para junio no nos quedará ninguna economía”.

“La próxima semana habrá un punto de inflexión en uno de los bandos, sencillamente porque la situación no puede estar tan sobrecargada”, añadió. “Últimamente casi no he dormido, trabajando a todas horas, con una niebla cerebral. Quizá sea por el exceso de trabajo, pero me siento como en un mundo surrealista. Se ha abierto la caja de Pandora”.

El autor dijo que no podían descartar un conflicto internacional y que se esperaba que “algún maldito asesor convenciera a los dirigentes” para enviar un ultimátum a Occidente amenazando con la guerra si no se levantaban las sanciones.

“¿Y si Occidente se niega?”, escribieron. “Un verdadero horror global comenzará para el verano... En ese caso no excluyo que seamos arrastrados a un verdadero conflicto internacional, como Hitler en 1939. Y entonces nuestra Z será comparada con una esvástica”.

“¿Existe la posibilidad de un ataque nuclear local? Sí”, dijo el analista en el informe. “No con fines militares, sino con el objetivo de intimidar a otros”.