Pekín. La inmensa crecida que golpeó el miércoles el condado tibetano de Gyirong, en la frontera entre China y Nepal, generó vibraciones equivalentes a las de un terremoto de magnitud 5.1 debido a la enorme fuerza del corrimiento de lodo, informó este jueves la televisión estatal china CCTV.

El Centro de Redes Sismológicas de China detectó hacia las 10:52 a.m. hora local del miércoles un evento sísmico de magnitud 5.1 en una zona situada a unos 20 kilómetros del puerto fronterizo de Gyirong, coincidiendo con el momento del desastre.

El análisis de las ondas confirmó posteriormente que se trató de un fenómeno sísmico provocado por un colapso en superficie y no de un terremoto tectónico, es decir, que el propio corrimiento de lodo produjo vibraciones similares a las de un seísmo de esa magnitud.

PUBLICIDAD

El Servicio Geológico de Estados Unidos también concluyó que se trató de un deslizamiento de magnitud 5.2 y situó su origen a unos 55 kilómetros de al noroeste de Kodari.

Notable quake, preliminary info: M 5.2 Landslide - 55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal https://t.co/JVidEgzwsB — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 26, 2026

Expertos en clima del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, indicaron que una avalancha provocada por un glaciar probablemente causó la crecida repentina del miércoles.

En un comunicado enviado por correo electrónico, señalaron que el nivel del río Trishuli llegó a aumentar hasta 9 metros (27 pies) en apenas media hora en un punto.

El desastre ocurrido en Nepal y el Tíbet no es un hecho aislado. El sistema de hielo del Himalaya, cada vez más inestable, representa una amenaza para las comunidades, la infraestructura y los suministros de agua en una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

En Nepal, las autoridades elevaron este jueves a 289 el número de fallecidos y señalaron que 445 personas habían sido rescatadas con vida, entre ellas 27 extranjeros.

En el lado chino el último balance disponible situaba en tres los fallecidos y en 558 las personas con las que se había perdido el contacto en Gyirong, entre ellas 260 extranjeros.

Científicos han advertido de que los escombros arrastrados en la crecida del Himalaya podrían generar represas naturales y provocar un segundo episodio catastrófico si se liberan.