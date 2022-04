Investigan alegatos de abuso en " The Voice of Holland” El escándalo estalló después de que un programa local de YouTube llamado “BOOS”, se comunicó con “The Voice of Holland” para decir que había hablado con víctimas.

La versión holandesa de la popular competencia de canto "The Voice" se retiró del aire al pasar a ser uno de los programas más señalados en la era del movimiento #MeToo en el mundo del entretenimiento del país. Presentado por PUBLICIDAD La fiscalía holandesa abrió una investigación penal sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada en el programa de talentos "The Voice of Holland", dijeron las autoridades el lunes. La oficina del fiscal dijo que actuaba sobre cinco denuncias contra cuatro personas en el programa de televisión, que ahora considera oficialmente sospechosas desde que se emitieron las primeras acusaciones en enero. El escándalo estalló después de que un programa local de YouTube llamado "BOOS", que en holandés quiwre decir enojado, se comunicó con "The Voice of Holland" para decir que había hablado con víctimas de "comportamiento sexualmente transgresor". Poco después, hizo una transmisión sobre las acusaciones. El canal holandés RTL, que transmite "The Voice of Holland", reaccionó rápidamente a los informes y suspendió el programa. La fiscalía dijo que anticipa que la investigación tome bastante tiempo y que sólo después decidirá si procesar o no a los sospechosos.