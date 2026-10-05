Las autoridades de Inglaterra investigan las circunstancias en las que murió una niña de 11 años cuyo cuerpo fue encontrado en un parque de la localidad de Elmley Castle, en Worcestershire.

La menor había sido reportada como desaparecida alrededor de las 11:20 de la noche del domingo 4 de octubre, según informó la policía. Posteriormente, los agentes localizaron su cuerpo en un parque cercano a un club de cricket.

La Policía de West Mercia indicó que, por el momento, la muerte está siendo tratada como “inexplicada”, mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió.

La identidad de la niña no ha sido divulgada.

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Tras el hallazgo, los investigadores establecieron un perímetro en parte del parque y mantuvieron una presencia policial durante el lunes mientras recopilaban evidencia y entrevistaban a posibles testigos.

Las autoridades también notificaron a la familia de la menor y asignaron agentes especialmente capacitados para ofrecerles apoyo.

El inspector jefe Daniel Pilkington reconoció el impacto que la muerte de la niña ha provocado entre los residentes de la comunidad y pidió evitar especulaciones mientras avanza la investigación.

“Sabemos que la muerte de una niña joven será profundamente perturbadora para la comunidad local”, expresó el oficial, quien también pidió consideración hacia los familiares y amigos de la menor.

La Policía de West Mercia continúa investigando las circunstancias que rodearon la muerte y mantiene una mayor presencia de agentes en Elmley Castle.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que pueda tener información relevante a comunicarse con los investigadores.

Elmley Castle es una pequeña comunidad de Worcestershire, en la región de West Midlands, con una población de aproximadamente 580 habitantes. La investigación permanece abierta y, hasta el momento, la Policía no ha divulgado detalles que permitan establecer públicamente cómo murió la menor.