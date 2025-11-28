París. La Justicia francesa abrió una investigación contra la compañía local ‘Obey Me Dolls’, dedicada a la venta en línea de “muñecas sexuales realistas”, por la comercialización de dos modelos con apariencia infantil, informó este viernes el periódico francés ‘Le Parisien’.

Según el medio, la Fiscalía de Melun (afueras de París) abrió la semana pasada un proceso judicial a instancias de una denuncia de la plataforma de protección a la infancia “Mouv’Enfants”.

La Alta Comisaria para la Infancia del Gobierno francés, Sarah El Haïry, también ha presentado una denuncia.

Los modelos encausados, ya retirados del sitio web de la compañía, presentaban “rasgos faciales infantiles” y “una altura de 140 centímetros” pese a promocionarse como modelos de “atractivo juvenil” y no pedófilos.

PUBLICIDAD

Relacionadas Francia amenaza con bloquear Shein antes de apertura de su tienda por muñecas sexuales infantiles

La empresa ‘Obey Me Dolls’, que EFE intentó contactar infructuosamente, colocó en su web un comunicado en el que aseguraba que la retirada de la venta de dos modelos se debe a la necesidad de “acogerse estrictamente a las exigencias reglamentarias” en vigor.

En ‘Le Parisien’ una fuente de la empresa se defendió al aseverar que “nunca” se propusieron modelos inspirados en la fisonomía de niños, sino en figuras “un poco juveniles” basadas en “personajes de manga” y el “imaginario nipón”, si bien las retiraron del sitio web para “evitar toda confusión”.

La compañía basada en Savigny-le-Temple (a unos 40 kilómetros de París) explicó que avisó a la autoridad competente (el servicio del Ministerio del Interior ‘Pharos’) cuando algún cliente les pidió un modelo infantil.

El Gobierno francés ya inició procedimientos en las últimas semanas contra varias multinacionales por el mismo motivo, entre ellas la china Shein en Francia al comprobar que en su oferta comercializaba muñecas sexuales con aspecto de niñas.

Al proceso contra Shein, que se mantiene pese a que suspendió temporalmente la distribución de productos de otras empresas, cabe añadir las denuncias ante la Justicia que el Gobierno francés anunció este miércoles contra la china AliExpress y la letona Joom, acusadas de comercializar muñecas sexuales de carácter pedopornográfico.