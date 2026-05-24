Qinyuan, China. Autoridades del norte de China abrieron el domingo una investigación sobre el operador de una mina de carbón con un enfoque en las fallas de seguridad, al tiempo que los rescatistas continuaban con la búsqueda de desaparecidos, después de que la explosión de carbón más mortífera del país en los últimos años matara al menos a 82 personas.

Un reportero de The Associated Press vio cómo la policía y personal de seguridad custodiaban la entrada de la instalación minera ubicada en el condado de Qinyuan, en la ciudad de Changzhi, mientras vehículos de emergencia se encontraban en el lugar.

PUBLICIDAD

Cientos de rescatistas y personal médico fueron enviados para ayudar en las labores de rescate, informó la prensa estatal. Los rescatistas se turnaban para bajar por el pozo de la mina, según la agencia oficial de noticias Xinhua, enfrentando obstáculos que incluían túneles inundados.

Dos personas seguían desaparecidas y decenas de mineros fueron hospitalizados, informaron funcionarios locales a última hora del sábado, después de la explosión de gas del viernes por la noche en la mina de carbón Liushenyu, en la provincia de Shanxi.

La cifra de muertos se revisó a la baja desde 90; los funcionarios atribuyeron el cambio a escenas “caóticas” tras el siniestro y a información inexacta proporcionada por el operador de la mina. El presidente chino, Xi Jinping, pidió una investigación exhaustiva y exigió cuentas a los responsables.

Algunos mineros hospitalizados recordaron haber visto humo cuando ocurrió el accidente y haber perdido el conocimiento, según reportes de la prensa estatal. Muchos de los heridos resultaron afectados por gas tóxico.

Shanxi es una provincia rica en carbón

La provincia de Shanxi, ubicada al suroeste de la capital china, Beijing, con alrededor de 34 millones de habitantes, es la principal zona minera de carbón del país.

La mina se ubica a unos cientos de metros del poblado de Shangzhuang, donde viven algunos de los mineros, incluidos algunos de los fallecidos, de acuerdo con los residentes.

El poblado tiene una sola calle principal por la que circulan camiones de las minas. La vía cuenta con casas de dos pisos en ambos lados. Algunas de ellas están divididas en habitaciones separadas que son alquiladas.

PUBLICIDAD

Después de la explosión, otras minas en la zona cerraron operaciones y algunos mineros se fueron de la zona, mientras otros se quedaron a la espera de recibir su paga, dijeron residentes.

Wang Linjun, un minero de carbón en Liushenyu, dijo que estaba en casa al momento de la explosión.

“Me siento desconsolado”, dijo a la AP. “Pensar que quienes comen juntos y trabajan juntos de repente ya no están, nadie se sentiría bien”. Añadió que no quiere continuar en el trabajo, pero no sabe adónde ir.

Los mineros pueden ganar más de 10,000 yuanes (1,500 dólares) al mes.

Feng Renfu, otro minero en Liushenyu, indicó que estaba trabajando en un pozo vecino al que ocurrió el accidente. Señaló que él y sus compañeros olieron gas y salieron del lugar.

“Mi padre tiene más de 80 años y está preocupado por mí. Siempre me llama para saber si estoy bien en mi trabajo”, dijo Feng. “Hay ocho personas en mi familia y todas dependen de mí”.

Se investigan fallas de seguridad

La mina de carbón ha violado “gravemente” la ley, según funcionarios locales, aunque no detallaron cuáles fueron las infracciones específicas. La televisora estatal china CCTV informó que los planos proporcionados por la mina de carbón Liushenyu no coincidían con la disposición real, lo que obstaculizó las labores de rescate.

La prensa estatal dijo que los responsables estaban “controlados”. El periódico oficial Diario del Pueblo publicó el domingo un comentario en el que pidió que todas las regiones y departamentos aprendan del accidente y que “tomen siempre en cuenta la seguridad”.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales indicaron tras el accidente que habría una inspección “integral y general” del sector de la minería del carbón, que incluiría revisiones del drenaje de gas de las minas, la ventilación, los sistemas de monitoreo de seguridad y sus diseños subterráneos.

Una inspección más amplia de las minas de carbón podría presionar la capacidad de la provincia para producir su volumen anual de alrededor de 1.300 millones de toneladas de carbón, lo que representa casi una tercera parte del total de China. La producción total de carbón en el país aumentó a aproximadamente 4.800 millones de toneladas el año pasado.

China aún depende del carbón

El carbón sigue siendo una fuente importante de energía en China, dada su alta disponibilidad y bajo costo, incluso mientras el país acelera su transición hacia energías verdes. Los accidentes mineros eran comunes y las autoridades habían implementado medidas para ayudar a mejorar la seguridad en los últimos años.

La Administración Nacional de Seguridad Minera de China incluyó en 2024 a la mina Liushenyu en una lista nacional de minas de carbón propensas a desastres.