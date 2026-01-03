CRANS-MONTANA, Suiza. Investigadores indicaron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña causaron el fatal incendio en un resort de esquí suizo cuando se acercaron demasiado al techo de un bar abarrotado de personas que celebraban la Nochevieja.

Las autoridades planean investigar si el material del techo, diseñado para amortiguar el sonido, cumplía con las regulaciones y si las bengalas, que emiten una corriente de chispas hacia arriba, estaban permitidas para su uso en el bar.

Cuarenta personas murieron y otras 119 resultaron heridas en el incendio que arrasó con el concurrido bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana, según las autoridades. Fue una de las tragedias más mortales en la historia de Suiza.

Las autoridades también anunciaron que examinarán otras medidas de seguridad en el lugar, incluidos los extintores de incendios y las rutas de escape. El fiscal general de la región de Valais advirtió sobre posibles enjuiciamientos si se encuentra alguna responsabilidad penal.

Arthur Brodard, de 16 años, de la ciudad suiza de Lausana, se encuentra entre los desaparecidos. Su madre, Laetitia, estaba en Crans-Montana el viernes y desesperada por encontrarlo. Mantenía “un rayo de esperanza” de que él pudiera ser una de las seis personas heridas que aún no habían sido identificadas.

“Estoy buscando por todas partes. El cuerpo de mi hijo está en algún lugar”, dijo a los periodistas. “Quiero saber dónde está mi hijo, y estar a su lado, donde sea que esté, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o en la morgue”.

Los heridos incluían a 71 ciudadanos suizos, 14 franceses y 11 italianos, junto con ciudadanos de Serbia, Bosnia-Herzegovina, LuxembHeading 1urgo, Bélgica, Portugal y Polonia, según Frédéric Gisler, comandante de la policía de la región de Valais. No se han revelado las nacionalidades de otras 14 personas.

Una noche de celebración se convierte en tragedia

Entre la multitud estaba Axel Clavier, un joven de 16 años de París, quien dijo que sintió que se asfixiaba en el bar de los Alpes suizos donde momentos antes había estado celebrando el Año Nuevo.

El adolescente escapó del infierno, que se desató pasada la medianoche del jueves, rompiendo una ventana con una mesa. Pero alrededor de 40 asistentes a la fiesta murieron, incluyendo uno de sus amigos, víctimas de una de las peores tragedias en la historia de Suiza.

Muchos de los heridos tenían entre la adolescencia y los 25 años, según la policía.

Clavier contó a The Associated Press que “dos o tres” de sus amigos seguían desaparecidos horas después del desastre.

A última hora del jueves, los dolientes depositaron velas y flores en un monumento de recuerdo improvisado cerca del lugar de la tragedia. Cientos de personas más rezaron por las víctimas en la cercana Iglesia de Montana-Station.

Una adolescente francesa llevó el viernes un ramo de tulipanes al hospital regional en Sion para su mejor amiga, una compañera de 17 años que sufrió quemaduras graves y estaba en cuidados intensivos. Las dos asisten juntas a la escuela en Lausana, dijo la joven, quien estaba angustiada y no dio su nombre completo a la AP.

Pero cuando llegó al hospital, su amiga había sido sedada fuertemente para un cambio de vendaje y no pudo recibir visitas. Fue el último de una serie de momentos desgarradores para la adolescente, quien había planeado unirse a una docena de compañeros de escuela en el bar, pero finalmente decidió no hacerlo.

Dijo que desde entonces ha sabido que dos de los 12 están en un hospital de Zúrich. No sabía si los demás sobrevivieron.

En Instagram, una cuenta se llenó de fotos de personas que seguían desaparecidas, y en la que amigos y familiares suplicaban por pistas sobre el paradero de los desaparecidos.

“Tenemos numerosos relatos de acciones heroicas, se podría decir, de una solidaridad muy grande en ese momento”, afirmó Mathias Reynard, jefe del gobierno regional de Valais, en declaraciones a la emisora de RTS el viernes. El mandatario elogió el trabajo de los servicios de emergencia al día siguiente del incendio, pero agregó que “en los primeros minutos fueron los ciudadanos —y en su mayoría jóvenes— quienes salvaron vidas con su valentía”.

Camareras llegaron con bengalas encendidas

Clavier, el adolescente parisino, dijo que no vio cómo comenzó el fuego, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champaña con bengalas encendidas.

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a una compañera a hombros cuando la mujer sostenía una bengala encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo de madera, agregaron.

Una de ellas describió una estampida de gente que trataba de escapar del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y saliendo por una puerta angosta.

Otro testigo que habló con BFMTV contó que la gente rompía las ventanas para huir del fuego, algunas con heridas graves, y que padres en pánico acudieron al lugar en sus autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro.

Gianni Campolo, un suizo de 19 años que estaba de vacaciones en Crans-Montana, corrió al bar para ayudar a los equipos de emergencias tras recibir una llamada de un amigo que había escapado del infierno. Describió escenas con personas atrapadas tendidas en el piso, con lesiones graves y quemaduras.

“He visto el horror y no sé qué podría ser peor que esto”, afirmó en declaraciones a TF1.

Marc-Antoine Chavanon, de 14 años, se unió al esfuerzo para sacar a las personas de la taberna.

“La gente se estaba derrumbando. Hacíamos todo lo posible para salvarlos”, dijo. “Ahí estaba una de nuestras amigas, luchando por salir. Se hallaba muy quemada. No pueden imaginar el dolor que vi”.

La gravedad de las quemaduras ha dificultado la identificación de los cadáveres, lo que ha requerido que las familias entreguen muestras de ADN a las autoridades. En algunos casos, las carteras y cualquier documento de identificación en su interior se convirtieron en cenizas en las llamas.

Emanuele Galeppini, un prometedor golfista italiano de 17 años que competía internacionalmente, aparece en la lista oficial como uno de los ciudadanos italianos desaparecidos. Su tío Sebastiano Galeppini dijo a la agencia de noticias italiana ANSA que su familia está esperando las pruebas de ADN, aunque la Federación Italiana de Golf en su sitio web anunció que había fallecido.

Con pistas de esquí de gran altitud, a unos 3,000 metros (casi 9,850 pies), en el corazón de los picos nevados y bosques de pinos de la región de Valais, Crans-Montana es una de las principales sedes del circuito de la Copa del Mundo. También es sede del European Masters cada agosto.