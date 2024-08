( The Associated Press )

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos. El líder supremo de Irán abrió la puerta el martes a la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de su país, que avanza rápidamente, diciendo a su gobierno civil que no había “ningún daño” en comprometerse con su “enemigo”.

Las declaraciones del ayatolá Alí Jamenei establecieron líneas rojas claras para cualquier conversación que tenga lugar bajo el gobierno del presidente reformista Masoud Pezeshkian y renovaron sus advertencias de que Washington no era de fiar.

Sin embargo, sus comentarios son un reflejo de los realizados en 2015, cuando se firmó el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales, en virtud del cual se redujo considerablemente el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Sin embargo, sigue sin estar claro cuánto margen de maniobra tendrá Pezeshkian, sobre todo teniendo en cuenta que las tensiones siguen siendo elevadas en Oriente Próximo por la guerra entre Israel y Hamás y que Estados Unidos se prepara para las elecciones presidenciales de noviembre.

“Esto no significa que no podamos interactuar con el mismo enemigo en determinadas situaciones”, dijo Jamenei, según una transcripción publicada en su sitio web oficial. “No hay nada malo en ello, pero no depositen sus esperanzas en ellos”.

Jamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, también advirtió al Gabinete de Pezeshkian: “No confíen en el enemigo”.

Jamenei, de 85 años, ha instado ocasionalmente a mantener conversaciones o a descartarlas con Washington después de que el entonces presidente Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

En los últimos años ha habido conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos con la mediación de Omán y Qatar, dos de los interlocutores de Estados Unidos en Oriente Medio cuando se trata de Irán. Las declaraciones de Jamenei se produjeron un día después de que el primer ministro de Qatar visitara el país.

Al pedírsele un comentario, el Departamento de Estado estadounidense dijo a The Associated Press: “Juzgaremos a los dirigentes de Irán por sus actos, no por sus palabras”.

“Llevamos mucho tiempo diciendo que, en última instancia, vemos la diplomacia como la mejor manera de lograr una solución eficaz y sostenible con respecto al programa nuclear de Irán”, dijo. “Sin embargo, estamos muy lejos de algo así en este momento dadas las escaladas de Irán en todos los ámbitos, incluidas sus escaladas nucleares y su falta de cooperación” con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de vigilancia nuclear de Naciones Unidas.

“Si Irán quiere demostrar seriedad o un nuevo enfoque, debería poner fin a su escalada nuclear y empezar a cooperar de forma significativa con el OIEA”.

Desde la ruptura del acuerdo, Irán ha abandonado todos los límites que el acuerdo imponía a su programa, y enriquece uranio hasta el 60% de pureza, cerca de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Las cámaras de vigilancia instaladas por el OIEA han sido inutilizadas, e Irán ha prohibido el acceso a algunos de los inspectores más experimentados del organismo con sede en Viena. Los funcionarios iraníes también han amenazado cada vez más con que podrían conseguir armas atómicas.

Mientras tanto, las tensiones entre Irán e Israel han alcanzado un nuevo máximo durante la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Teherán lanzó un ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel en abril, después de años de una guerra en la sombra entre los dos países que alcanzó su punto culminante con el aparente ataque de Israel contra un edificio consular iraní en Siria en el que murieron dos generales iraníes y otras personas.

El asesinato en Teherán del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, también llevó a Irán a amenazar con tomar represalias contra Israel.

Pezeshkian, ex legislador que ganó la presidencia tras el accidente de helicóptero de mayo en el que murió el presidente de línea dura Ebrahim Raisi, hizo campaña en parte con la promesa de volver a entablar negociaciones con Occidente. Las declaraciones de Jamenei como líder supremo de Irán podrían proporcionarle la cobertura política para hacerlo. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Pezeshkian, Abbas Araghchi, estuvo muy implicado en las negociaciones sobre el acuerdo de 2015.

“Después de hacer todo lo posible, a veces puede ser necesaria una retirada táctica, pero no debemos abandonar nuestros objetivos u opiniones a la primera señal de dificultad”, dijo también Jameini el martes, la segunda vez en los últimos días que se refiere a una “retirada táctica” en medio de las tensiones.