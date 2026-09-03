Irán disparó contra Kuwait el jueves mientras sigue adelante con las represalias por los bombardeos de Estados Unidos a principios de semana. Mientras tanto, la policía israelí dijo que arrestó a un colono presuntamente implicado en un ataque contra palestinos la semana pasada.

A continuación, un vistazo a los acontecimientos más recientes en la guerra con Irán y en Oriente Medio en general.

Irán ataca Kuwait

Las sirenas se activaron en Kuwait a primera hora del jueves y las defensas antiaéreas interceptaron ataques con misiles y drones durante una “flagrante agresión iraní”, dijo el Ministerio de Defensa del país en X. Esto ocurrió después de que Baréin y Jordania, aliados de Estados Unidos, afirmaron que sus sistemas de defensa aérea también habían interceptado varios ataques aéreos iraníes el miércoles.

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Los combates entre Estados Unidos e Irán se intensificaron esta semana después de que Washington atacara el domingo lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz.

Vance dice que Estados Unidos investiga presunto ataque aéreo que alcanzó una boda iraní

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que fue informado sobre el presunto ataque realizado el martes en una boda en el que, según medios estatales iraníes, murieron cinco personas y decenas más resultaron heridas. Vance dijo que “lo estamos investigando a fondo”.

El vicepresidente dijo que Estados Unidos nunca ataca a civiles en combate, pero añadió que “a veces pasan cosas”.

“Lo estamos investigando porque obviamente nos importa, queremos saber”, afirmó. “Cuando nuestro ejército comete errores, aprenden de ellos para tratar de mejorar”.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, el capitán Tim Hawkins, dijo previamente que el ejército estadounidense ya examina los reportes.

Cientos de dolientes asistieron el jueves al funeral de cuatro víctimas del ataque aéreo, informó la televisión estatal iraní.

Los dolientes llevaron ataúdes envueltos en la bandera iraní mientras familias, parientes, soldados y otras personas acompañaban los féretros por las calles de la ciudad portuaria de Kuhestak, ubicada a unos 1.100 kilómetros (680 millas) al sureste de Teherán, la capital iraní.

La televisión estatal iraní dijo el jueves que una persona herida en el ataque había muerto, elevando el número de fallecidos a cinco.

Tres palestinos mueren en ataques israelíes en Gaza, dicen autoridades hospitalarias

Tres palestinos, entre ellos, un menor de 15 años, murieron en ataques israelíes realizados el jueves en el norte de Gaza y en la Ciudad de Gaza, según funcionarios del hospital Shifa, adonde fueron llevadas las víctimas.

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El ejército israelí dijo que “identificó a dos terroristas que cruzaron la Línea Amarilla y se acercaron a las tropas de una manera que representaba una amenaza inmediata”.

Sin embargo, funcionarios del hospital Shifa dijeron que los dos palestinos fueron asesinados en una “zona segura” al oeste de la llamada línea amarilla, que delimita la parte de la Franja de Gaza que controla el ejército israelí.

En otro ataque, ocurrido más tarde en el día, un palestino murió y otros dos resultaron heridos de gravedad en la Ciudad de Gaza, añadió el hospital.

El ejército israelí dice que tiene control de un área estratégica en Líbano

El ejército de Israel dijo el jueves que había tomado el “control operativo” de la estratégica zona de la cresta de Ali Taher, en el sur de Líbano, escenario de enfrentamientos esporádicos entre fuerzas israelíes y combatientes de Hezbollah en las últimas semanas. Se cree que Hezbollah tiene una extensa instalación militar subterránea en el sitio.

El ejército dijo que las tropas habían despejado a combatientes de Hezbollah de dos rutas subterráneas, matando a algunos mientras otros huyeron. Señaló que las operaciones continuaban.

Hasta el momento, Hezbollah no ha hecho ningún comentario.

La colina de Ali Taher domina varias aldeas, así como carreteras principales que conducen a la ciudad de Nabatiyeh. Perder el control de ella interrumpiría la presencia de Hezbollah y sus líneas de suministro en la zona.

El tráfico por el estrecho de Ormuz sigue por debajo de los niveles previos a la guerra

El tránsito de barcos a través del estrecho de Ormuz sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra debido al riesgo de un ataque iraní si los buques no cumplen con un régimen de verificación impuesto por Teherán. La caída contrasta marcadamente con la navegación sin trabas antes de la guerra.

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La semana pasada se produjeron 102 tránsitos, en comparación con 126 la semana anterior, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence. Eso se compara con 130 o más por día antes de la guerra.

Sin embargo, continúan fluyendo cantidades importantes de petróleo por el estrecho debido a un comercio de transbordo en el que los operadores de petroleros se arriesgan a pasar por una ruta meridional cerca de la costa de Omán bajo la guía de fuerzas estadounidenses.

Israel realiza inusual arresto de colono por ataque a palestinos

Las autoridades arrestaron a un colono israelí por su presunta participación en un ataque a una casa palestina en Cisjordania, explicó la policía de Israel el jueves en un comunicado.

En la nota no se identificó al sospechoso, pero se indica que fue detenido para ser interrogado y que la policía solicitaría prorrogar su arresto.

Se cree que el hombre, de 19 años, participó en un incidente violento en la aldea palestina de Qusra el sábado, en el que colonos arrojaron piedras y se atrincheraron dentro de la casa de uno de los residentes.