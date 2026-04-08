La Compañía Nacional de Petroleo de Irán denunció este miércoles un “cobarde ataque de los enemigos” contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, horas después de la entrada en vigor del alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

“Alrededor de las 10 de la mañana (6:30 GMT) de este miércoles, las instalaciones de la refinería de petróleo de Lavan, situadas en la isla de Lavan, sufrieron un cobarde ataque por parte de los enemigos”, informó la compañía en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

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El supuesto ataque se produjo horas después de que durante la madrugada del miércoles (hora iraní) entrase en vigor el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

La compañía afirmó no se han producido víctimas en el ataque, que sí provocó un incendio que tratan de extinguir.

Asimismo, aseguró que el suministro de combustible no se ha visto afectado, aunque llamó a la población a evitar desplazamientos no esenciales y utilizando el transporte público.

Irán y Estados Unido acordaron anoche un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.