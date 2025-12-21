El Gobierno de Venezuela anunció este sábado que la República Islámica de Irán ha ofrecido cooperación formal en materia de seguridad para enfrentar lo que Caracas califica como “piratería y terrorismo internacional” por parte de Estados Unidos.

Este ofrecimiento surge tras la ejecución de operativos militares estadounidenses en aguas internacionales del Mar Caribe, donde recientemente se han confiscado cargamentos de crudo venezolano.

La alianza busca establecer mecanismos de protección para los buques petroleros que operan bajo sanciones de Washington, en un contexto de máxima tensión diplomática que será llevado a debate ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Escalada de operativos militares en el Caribe

Durante la última semana, el despliegue militar de Estados Unidos en las cercanías de las costas venezolanas se ha intensificado. Según reportes de medios como ABC News y NBC News, confirmados por funcionarios estadounidenses, la Guardia Costera —apoyada por helicópteros del Ejército— interceptó un buque petrolero sancionado en aguas internacionales.

Estas acciones responden a una orden directa de la administración de Donald Trump para bloquear el flujo de crudo venezolano. El pasado 10 de diciembre, una operación similar resultó en la incautación de una embarcación y su carga, lo que ha provocado una caída drástica en las exportaciones energéticas del país suramericano.

Argumentos de la administración estadounidense

Desde la base aérea Andrews, el presidente Donald Trump justificó estas intervenciones alegando que Venezuela expropió activos energéticos de empresas estadounidenses en el pasado. Según el mandatario, estas operaciones buscan recuperar derechos petroleros que, sostiene, fueron retirados ilegalmente a los Estados Unidos hace décadas.

El uso de personal de la Guardia Costera y soporte aéreo forma parte de una estrategia de presión económica y soberana sobre la comercialización de hidrocarburos de Venezuela.

Cooperación internacional y respuesta diplomática

Ante la presencia de buques y aeronaves de guerra estadounidenses, Irán ha manifestado su disposición de apoyar a Venezuela “en todos los ámbitos”. Aunque los detalles técnicos de esta asistencia aún no se han divulgado, se prevé que la cooperación incluya escolta naval o logística para garantizar el tránsito de las embarcaciones por el Caribe.

La gravedad de la situación ha escalado al plano multilateral. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) programó una sesión extraordinaria para tratar el conflicto, mientras ambos países esperan definir los pormenores de la ayuda iraní en las próximas horas.