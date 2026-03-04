Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano, dijo un portavoz militar.

Abolfazl Shekarchi, portavoz del ejército iraní, indicó en televisión que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo”.

12 Fotos Se estima que al momento hay casi 100 muertos en el ataque.

El martes, Avichay Adraee, un portavoz del ejército israelí, advirtió que “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano” deberían marcharse “inmediatamente antes de ser atacados”. Les dio un plazo de 24 horas.