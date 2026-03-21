Londres. Irán ha lanzado misiles contra Diego García, una isla del océano Índico que alberga una estratégica base militar del Reino Unido y Estados Unidos.

Gran Bretaña condenó “los temerarios ataques de Irán” tras el intento fallido de alcanzar la base. No está claro cuánto se acercaron los misiles a la isla, situada a unos 4,000 kilómetros de Irán.

Esto es lo que hay que saber sobre esta base remota pero estratégica.

Hub para operaciones en EE.UU.

Estados Unidos ha descrito la base de Diego García como “una plataforma casi indispensable” para las operaciones de seguridad en Oriente Próximo, Asia Meridional y África Oriental.

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Hogar de unos 2,500 empleados, en su mayoría estadounidenses, ha prestado apoyo a operaciones militares de Estados Unidos desde Vietnam hasta Irak y Afganistán. En 2008, Estados Unidos reconoció que también se había utilizado para vuelos clandestinos de entrega de sospechosos de terrorismo.

Estados Unidos desplegó varios bombarderos B-2 Spirit con capacidad nuclear en Diego García el año pasado en medio de una intensa campaña de ataques aéreos contra los rebeldes Houthi de Yemen.

En un principio, Gran Bretaña se negó a que la base se utilizara para ataques estadounidense-israelíes contra Irán, pero después de que Irán arremetiera contra sus vecinos, el Reino Unido dijo que los bombarderos estadounidenses podrían utilizar Diego García y otra base británica para atacar los emplazamientos de misiles de Irán. El viernes, el gobierno del Reino Unido dijo que eso incluye los emplazamientos que se utilizan para atacar barcos en el estrecho de Ormuz.

El Reino Unido dice que las bases británicas sólo pueden utilizarse para “operaciones defensivas específicas y limitadas”.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó el día X que el primer ministro británico, Keir Starmer, “está poniendo vidas británicas en peligro al permitir que las bases del Reino Unido se utilicen para agredir a Irán”.

Irán se ha autoimpuesto un límite a su programa de misiles balísticos, limitando su alcance a 2,000 kilómetros. Diego García se encuentra fuera de ese alcance. Sin embargo, las autoridades estadounidenses llevan mucho tiempo afirmando que el programa espacial de Irán podría permitirle construir misiles balísticos intercontinentales.

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Justin Bronk, investigador principal del think tank de defensa Royal United Services Institute, afirmó que el intento de asalto a Diego García podría haber implicado el uso improvisado del cohete de lanzamiento espacial iraní Simorgh, “que podría ofrecer un mayor alcance como misil balístico”, aunque a costa de una menor precisión.

Una cadena de islas disputada

Diego García forma parte del archipiélago de Chagos, una cadena de más de 60 islas en medio del océano Índico, frente a la punta de la India. Las islas están bajo control británico desde 1814, cuando fueron cedidas por Francia.

En las décadas de 1960 y 1970, Gran Bretaña desalojó hasta 2,000 personas de Diego García, para que el ejército estadounidense pudiera construir allí la base.

En los últimos años han arreciado las críticas por el control británico del archipiélago y el modo en que desplazó por la fuerza a la población local. Las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia han instado al Reino Unido a poner fin a su “administración colonial” de las islas y transferir la soberanía a Mauricio.

Críticas a Trump

Tras largas negociaciones, el gobierno británico llegó el año pasado a un acuerdo con Mauricio para cederle la soberanía de las islas. Gran Bretaña arrendaría entonces la base de Diego García durante al menos 99 años.

El gobierno británico afirma que eso salvaguardará el futuro de la base, vulnerable a impugnaciones legales. Pero el acuerdo ha sido criticado por muchos políticos británicos de la oposición, que afirman que ceder las islas las pone en riesgo de injerencia por parte de China y Rusia.

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Algunos de los isleños de Chagos desplazados y sus descendientes también han cuestionado el acuerdo, alegando que no se les consultó y que no tienen claro si algún día podrán regresar a su tierra natal.

La administración estadounidense acogió inicialmente con satisfacción el acuerdo, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de opinión en enero, calificándolo de “acto de GRAN ESTUPIDEZ” en su plataforma de redes sociales Truth Social.

La negativa inicial de Starmer a que Estados Unidos atacara a Irán desde Diego García enfureció aún más a Trump, quien dijo a principios de este mes que “el Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo con esa estúpida isla que tienen.”

La aprobación del acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio en el Parlamento ha quedado en suspenso hasta que se recupere el apoyo estadounidense.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.