El Gobierno de Irán negó hoy tener ninguna relación con el plan terroristas desbaratado ayer contra una base militar en Fairford, en Gloucestershire (suroeste inglés), en un comunicado emitido por la embajada del país en Londres.

Además, la policía británica comunicó hoy que los cinco arrestados en la jornada de ayer por ese presunto atentado terrorista son todos ellos ciudadanos británicos, jóvenes varones de entre 23 y 25 años y vecinos de Londres.

La base era utilizada por el ejército estadounidense.

La embajada iraní aseguró en un comunicado en su cuenta de X que la relación evocada por muchos medios británicos con ese incidente cerca una base militar británica usada por las fuerzas estadounidenses responde a “especulaciones malévolas y sin fundamento”, sin otro propósito que “azuzar la propaganda de la iranofobia en el Reino Unido”.

Ante esas informaciones -que ya han recogido numerosos medios británicos- la embajada advierte de que se reserva recurrir a “medidas legales apropiadas” para responder a “narrativas falsas y dañinas”.

Aunque los medios daban ayer por segura la ‘conexión iraní’, la coordinadora nacional de la unidad antiterrorista, Vicki Evans, advirtió contra las conclusiones precipitadas: “Soy muy consciente de los niveles de especulación sobre las motivaciones de este incidente, y las cuestiones geopolíticas que se han evocado. Sin embargo, en este momento pedimos que nos den espacio para trabajar”.