Mientras se agotaba el plazo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o enfrente un bombardeo masivo de la infraestructura del país, Irán instó el martes a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas y su presidente dijo que 14 millones de personas habían respondido a los llamados para ofrecerse como voluntarios para luchar.

Trump ha amenazado con bombardear todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no cede para el martes a las 8 de la noche, hora del Este de Estados Unidos, y permite que el tráfico marítimo se reanude por completo a través de la estratégica vía navegable, por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial.

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“Todo el país puede ser eliminado en una noche”, dijo Trump. Trump ha extendido repetidamente plazos anteriores, pero sugirió que este era definitivo, diciendo que ya le había dado a Irán suficiente tiempo extra.

Mucho antes del plazo, renovados ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpearon objetivos en todo el país, matando a casi tres docenas de personas.

El ejército israelí dijo que había atacado un recinto petroquímico iraní en Shiraz, el segundo día consecutivo que golpeaba una instalación de ese tipo después de atacar una planta mar adentro en el yacimiento de gas natural South Pars. Por su parte, el ejército israelí advirtió a los iraníes en farsi que evitaran tomar trenes durante todo el día, lo que probablemente apunta a ataques previstos contra la red ferroviaria.

Otro ataque golpeó el Aeropuerto Internacional de Jorramabad en el oeste de Irán, y un ataque contra un objetivo no identificado en la provincia iraní de Alborz, al noroeste de Teherán, mató a 18 personas, informaron el martes los medios estatales.

Irán restringió el transporte marítimo a través del estrecho después de que Israel y Estados Unidos iniciaran la guerra con ataques el 28 de febrero. El lunes, Teherán rechazó una propuesta de alto el fuego de 45 días y dijo que quiere un fin permanente de la guerra.

No hay indicios de que Irán vaya a ceder antes del plazo

A pocas horas de que venciera el plazo, Irán no mostró señales de ceder, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, publicó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a campañas de los medios estatales y mensajes de texto instando a la gente a ofrecerse como voluntaria para luchar en caso de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos e Israel, el doble de cifras anteriores.

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“Más de 14 millones de iraníes han declarado su disposición a sacrificar sus vidas”, escribió Pezeshkian. “Yo también he estado, estoy y seguiré estando listo para dar mi vida por Irán”.

Mientras tanto, Francia se sumó a un creciente coro de voces internacionales que piden moderación, y el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que los ataques dirigidos contra infraestructura civil y energética “están prohibidos por las reglas de la guerra, el derecho internacional”.

“Sin duda desencadenarían una nueva fase de escalada, de represalias, que arrastraría a la región y a la economía mundial a un círculo vicioso que sería muy preocupante y, sobre todo, muy perjudicial para nuestros propios intereses”, dijo el ministro en la televisora France Info.

A primera hora del martes, Teherán lanzó siete misiles balísticos contra Arabia Saudí, que, según las autoridades, hicieron caer escombros en el suelo cerca de instalaciones energéticas al ser interceptados. El portavoz del Ministerio saudí de Defensa, el mayor general Turki al-Malki, dijo que se estaba evaluando el daño.

Los ataques llevaron a Arabia Saudí a cerrar durante varias horas la Calzada del Rey Fahd, un puente que conecta Arabia Saudí con el reino insular de Baréin. El puente de 25 kilómetros (15,5 millas) de longitud es la única conexión por carretera de Baréin —sede de la 5ª Flota de la Armada de Estados Unidos— con la península arábiga.

En otros lugares, activistas informaron de una nueva oleada de ataques sobre Teherán, que Israel se atribuyó más tarde. Nueve personas murieron en la ciudad de Shahriar y otras seis en Pardis en otros ataques aéreos, informaron los medios iraníes.

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Irán también disparó contra Israel, con reportes de misiles entrantes en Tel Aviv y Eilat.

Las amenazas de Trump de bombardear infraestructura civil provocan advertencias de crímenes de guerra

Los ataques iraníes a la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo Pérsico, junto con su control del estrecho de Ormuz, han disparado los precios del petróleo y están causando problemas económicos globales.

En las primeras operaciones al contado, el Brent, el estándar internacional, estaba por encima de los 111 dólares por barril, con un alza de más del 50% desde el inicio de la guerra.

Bajo una creciente presión en casa a medida que los consumidores sienten el golpe, Trump ha exigido que Irán abra el estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo o arrasará centrales eléctricas y puentes. La amenaza de atacar infraestructura civil ha provocado advertencias generalizadas sobre posibles crímenes de guerra.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, instó el martes a Trump a no llevarlo a cabo, diciendo que el “enfoque debe estar en no ver que este conflicto se expanda más.”

“Cualquiera de esas acciones, incluido bombardear puentes y embalses e infraestructura civil, sería inaceptable”, dijo Luxon a Radio New Zealand.

Irán buscó subir la apuesta, llamando a “todos los jóvenes, deportistas, artistas, estudiantes y estudiantes universitarios y sus profesores” a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas antes de los ataques amenazados.

“Las centrales eléctricas que son nuestros activos y capital nacionales, independientemente de cualquier gusto o punto de vista político, pertenecen al futuro de Irán y a la juventud iraní”, dijo Alireza Rahimi, identificado por la televisión estatal iraní como el secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescentes, al emitir el llamado en video en un noticiero.

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Irán ha formado cadenas humanas en el pasado alrededor de sus recintos nucleares en momentos de tensiones elevadas con Occidente.

Más tarde, un general de la Guardia Revolucionaria instó a los padres a enviar a sus hijos a cubrir puestos de control, que han sido atacados repetidamente en ataques aéreos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Estados Unidos que los ataques contra infraestructura civil están prohibidos bajo el derecho internacional, según su portavoz. Trump dijo a periodistas que “para nada” le preocupa cometer crímenes de guerra con tales ataques.

A medida que se acercaba el plazo, aún estaban en marcha esfuerzos para alcanzar una solución negociada. Aunque Irán ha rechazado la última propuesta de Estados Unidos, funcionarios involucrados en la diplomacia dicen que las conversaciones aún continúan.

El número de muertos sigue aumentando en toda la región

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero el gobierno no ha actualizado la cifra durante días.

Más de 1.400 personas han muerto en Líbano y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Once soldados israelíes han muerto allí.

En los estados árabes del Golfo Pérsico y la Cisjordania ocupada, más de dos docenas de personas han muerto, mientras que se ha informado de 23 muertos en Israel y 13 militares estadounidenses han muerto.

Japón dijo el martes que uno de sus ciudadanos que había estado detenido en Irán desde enero había sido liberado bajo fianza. El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, dijo a reporteros en Tokio que Japón está exigiendo su liberación total de las autoridades iraníes.