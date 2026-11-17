Teherán. La Guardia Revolucionaria iraní anunció este martes que atacó con drones un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de drones de Estados Unidos en el espacio aéreo iraní, en el tercer ataque que reivindica contra instalaciones estadounidenses en ese reino árabe desde el viernes.

“Drones de combate de la Guardia Revolucionaria atacaron esta madrugada, en una operación de precisión, un sistema de radar perteneciente a las fuerzas agresoras estadounidenses en la base Sheij Isa, en la isla de Baréin”, informó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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La Guardia Revolucionaria indicó que el ataque se llevó a cabo tras una serie de operaciones de defensa aérea y guerra electrónica en las que aseguró haber interceptado, destruido y capturado aeronaves no tripuladas estadounidenses.

Además, advirtió de que las violaciones del espacio aéreo iraní y el uso de instalaciones militares de la región para acciones hostiles contra Irán “no quedarán sin respuesta”.

El cuerpo de élite iraní ya había reivindicado otros dos ataques contra objetivos estadounidenses en Baréin en los últimos días, uno el viernes contra un radar de alerta temprana cuya ubicación no precisó y otro el domingo contra un radar de defensa aérea en la base de helicópteros de Al Riffa.

19 Fotos Según los estudios más recientes del Pew Research Center, Estados Unidos tiene una población religiosa diversa, aunque el cristianismo continúa siendo la religión predominante.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) negó la versión iraní del ataque del viernes y afirmó que sus fuerzas interceptaron dos drones iraníes y que sus instalaciones no sufrieron daños.

La Guardia Revolucionaria presentó esos dos ataques como represalia por un bombardeo aéreo que atribuyó a Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en el sur de Irán, la noche del jueves 12 de noviembre.

A principios de noviembre, Washington reconoció haber bombardeado objetivos militares en la isla iraní de Qeshm, en el primer ataque contra territorio iraní admitido por Estados Unidos desde septiembre.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados.