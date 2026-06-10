La Guardia Revolucionaria y el Ejército iraní afirmaron este miércoles que han lanzado ataques aéreos contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania, en respuesta a los últimos ataques lanzados por Estados Unidos por el derribo de un helicóptero de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

En comunicados que recoge la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia indicó que los objetivos de su ofensiva fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin, y una base aérea estadounidense en Jordania.

Irán, según el comunicado que publica Fars, usó misiles y drones para atacar una veintena de objetivos, entre ellos hangares de aviones de combate F-35 en territorio jordano y sistemas de radar en Baréin.

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Teherán advirtió de una “respuesta más severa” si continúa lo que describieron como “agresión” estadounidense, añade la agencia iraní.

Por su parte, el Ejército de Kuwait apuntó en X que sus sistemas de defensa aérea “están interceptando objetivos hostiles”, sin aportar más detalles.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques sobre suelo iraní a las 17:00 hora local de Washington del martes (21:00 GMT) en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó esta madrugada de que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden de Trump, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz.

El CENTCOM aseguró que la operación constituyó una respuesta “proporcional” a recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas de la región, y afirmó que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que considere agresiones por parte de Irán.

Por su parte, la Guardia iraní señaló en su comunicado que los ataques estadounidenses dañaron una torre de telecomunicaciones y dos depósitos de agua en la ciudad portuaria de Sirik, en el sureste de la nación persa y cercana al estrecho de Ormuz.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin “inmediato” de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en “dos o tres días”, el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.