Un video presuntamente generado con inteligencia artificial (IA) y difundido por medios estatales de Irán muestra figuras sombrías lanzando ataques nocturnos con drones contra instalaciones de las empresas tecnológicas estadounidenses Amazon Web Services (AWS), Starlink de SpaceX y Microsoft.

La grabación, de casi 100 segundos de duración, comienza con un narrador en inglés que declara: “No dejaremos impunes a los asesinos de nuestros hijos”.

Acto seguido, la voz asegura que “no haremos daño al pueblo estadounidense... considérenlo una advertencia”, antes de exhibir secuencias simuladas de bombardeos con drones contra edificios corporativos. “Las empresas que participaron en el ataque a Irán deberán pagar reparaciones y arrepentirse, o bien sufrir una destrucción de la misma magnitud”, prosigue el mensaje.

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Iranian Media Issues STRONG WARNING to Amazon, Microsoft and Other Tech Giants



A video published by Mehr News warns that companies allegedly assisting U.S. and Israeli military operations must pay a “HEAVY PRICE,” citing the killing of schoolchildren in Minab.



Disclaimer:… pic.twitter.com/fomAKAagND — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 26, 2026

Dichas imágenes también muestran enormes incendios envolviendo las estructuras y concluyen con un ultimátum: “¿Arrepentimiento o destrucción? La decisión es de ustedes, Estados Unidos”.

Señalamientos de Teherán por vínculos tecnológicos y el ataque en Minab

El material audiovisual incluye, además, la captura de un comunicado de prensa del Pentágono que detallaba acuerdos de colaboración en inteligencia artificial con compañías tecnológicas como Amazon Web Services, SpaceX y Microsoft, aunque no existe evidencia alguna de que estas empresas hayan cometido irregularidades.

La agencia de noticias iraní Mehr publicó el video en redes sociales acompañado del siguiente mensaje: “¡Una clara advertencia a las empresas involucradas en crímenes contra el pueblo iraní y los niños oprimidos de Minab! Las empresas que han participado en los crímenes contra Irán y los niños oprimidos de Minab deben pagar un alto precio por sus acciones”.

“Desde Amazon hasta Microsoft, las empresas que mantienen colaboraciones secretas con unidades militares estadounidenses e israelíes no pueden eludir su responsabilidad”, añadió el medio estatal.

Minab es la ciudad iraní donde una escuela fue bombardeada el pasado 28 de febrero, un ataque que dejó 156 muertos, entre ellos 120 niños y niñas, según las autoridades locales. Analistas internacionales señalan que los indicios apuntan a fuerzas estadounidenses como responsables del bombardeo, aunque Washington no ha reconocido su participación.

Escalan las tensiones entre Irán, Estados Unidos y la Unión Europea

La difusión del video ocurre en medio de un repunte de las tensiones entre Teherán, Washington y sus aliados europeos mientras la administración del presidente Donald Trump continúa presionando por un posible acuerdo de paz.

Ayer jueves, Irán rechazó las acusaciones de haber orquestado un ataque con drones en Kuwait que provocó la muerte de dos ciudadanos italianos. “La embajada de la República Islámica de Irán en Roma rechaza la acusación de que Irán estuviera detrás del supuesto ataque con drones perpetrado hoy contra una instalación militar en Kuwait”, expresó la representación diplomática.

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En respuesta a ese incidente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió aumentar la presión sobre Teherán para que “ponga fin a estos ataques inaceptables contra sus vecinos y nuestros socios en el Golfo”. “Los sucesos de hoy son un recordatorio más de que la seguridad en el Golfo es una cuestión de seguridad para todos”, añadió.

Por otro lado, el presidente Trump advirtió el pasado domingo que está dispuesto a reanudar los ataques militares contra Irán en el nuevo año si no se concreta un acuerdo diplomático. Y aunque reconoció que existen negociaciones indirectas en pie, el mandatario criticó a los funcionarios iraníes, a quienes llamó “bailarines de salón profesionales”.

Al acusar a Teherán de dilatar el diálogo, Trump declaró a la cadena Fox News: “Hablan todo el tiempo. Lo único que hacen es hablar, pero todo es una porquería”.