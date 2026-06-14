Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz, lo que supone un alivio para la economía mundial más de tres meses después del inicio de los combates.

Los detalles completos del acuerdo no se dieron a conocer de inmediato. La firma tendrá lugar el viernes en Suiza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que se había alcanzado un acuerdo y declaró haber autorizado el fin del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

“¡Enhorabuena a todos!“, escribió en redes sociales, sin dar más detalles. Añadió: ”¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“.

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Estados Unidos había declarado previamente que aliviaría el bloqueo a los puertos iraníes con la reapertura del estrecho y que aceptaría relajar las sanciones para permitir a Irán vender más petróleo y fortalecer su maltrecha economía.

La televisión estatal iraní mostró un titular que afirmaba: “EE. UU. se vio obligado a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra”. Sin embargo, el gobierno iraní aún no se había pronunciado al respecto. Los medios estatales iraníes informaron del anuncio del acuerdo por parte de Pakistán, mediador clave, tras una jornada en la que Israel, marginado de las negociaciones, atacó los suburbios del sur de Beirut en su persecución de Hezbolá, respaldado por Irán, y representó una amenaza para las conversaciones que estaban a punto de concluir.

“Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, declaró Pakistán, añadiendo que esta semana los mediadores facilitarán reuniones para “sentar las bases de las conversaciones técnicas”.

El acuerdo fue objeto de críticas incluso en las últimas horas.

Es probable que el acuerdo regrese a la situación anterior a la guerra, pero con miles de muertos e Irán ejerciendo una nueva presión negociadora gracias a su capacidad para influir en el tránsito por el estrecho. Esta vía marítima es crucial para importantes envíos de petróleo, gas natural y productos relacionados, como fertilizantes, y su cierre efectivo sacudió la economía mundial.

De los objetivos declarados por Estados Unidos e Israel al lanzar la guerra el 28 de febrero con los ataques que acabaron con la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, Teherán aún mantiene un programa de misiles, apoya a grupos armados afines en la región como Hezbolá y posee reservas de uranio altamente enriquecido para su programa nuclear.

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El hijo de Jamenei es ahora el líder supremo, aunque no se le ha visto en público desde el inicio de la guerra. Su aprobación era necesaria para que Irán firmara el acuerdo.

Irán ha exigido que el acuerdo de alto el fuego incluya los combates en el Líbano, donde Israel ha intensificado su invasión más que en ningún otro momento en más de un cuarto de siglo, con Hezbolá como objetivo. Teherán también ha solicitado la liberación de miles de millones de dólares en fondos congelados.

El acuerdo en ciernes ha sido duramente criticado por el gobierno israelí y por miembros del propio Partido Republicano de Trump. Algunos afirmaron que no mejoraba los términos del acuerdo nuclear iraní de 2015, del que Trump retiró a Estados Unidos durante su primer mandato y que aún califica de “malo”.

También se percibía una clara tensión interna en Irán en las horas previas al anuncio, ya que el gobierno advirtió el domingo que cualquier división en el país respecto al acuerdo debilitaba su posición negociadora. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, instó a la unidad nacional y calificó de “vergüenza” que alguien se presente ante el parlamento y llame traidor a cualquier negociador.

La cuestión central del programa nuclear iraní sigue sin resolverse.

Tras el inicio de la guerra, Irán atacó a Israel y a varias naciones árabes del Golfo con misiles y drones. Se alcanzó un alto el fuego el 7 de abril. Diez días después, el ejército estadounidense impuso el bloqueo. Una histórica reunión cara a cara entre el vicepresidente JD Vance y el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, concluyó sin éxito. Durante las negociaciones, Trump amenazó alternativamente con destruir la infraestructura iraní, incluso su civilización, y elogió la relación con Irán como “más profesional”, mientras su administración buscaba una salida de la guerra con las elecciones de mitad de mandato estadounidenses previstas para finales de este año.

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El gobierno iraní, con sus propias tensiones en torno a los sectores más intransigentes mientras se apresuraba a reemplazar a varios altos funcionarios muertos en la guerra, expresó repetidamente su recelo hacia las negociaciones después de que las rondas de conversaciones del año pasado y principios de este terminaran con ataques estadounidenses e israelíes.

Teherán ha enfatizado que deseaba un acuerdo centrado en poner fin a la guerra, posponiendo las discusiones sobre su programa nuclear, el tema central de todo.

Irán posee 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, un pequeño paso técnico desde los niveles de pureza del 90% necesarios para fabricar armas nucleares, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico y no se ha comprometido públicamente a renunciar al uranio enriquecido, que se cree que está enterrado bajo tres instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por los ataques estadounidenses del año pasado.

En ocasiones, Estados Unidos ha buscado la retirada del uranio enriquecido de Irán como parte de un acuerdo. Rusia se ha ofrecido a recibirlo. En otras ocasiones, Trump ha manifestado su deseo de que el uranio sea destruido.