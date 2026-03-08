Varios miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron este domingo que ya fue elegido el nuevo líder supremo del país, quien sucederá al ayatolá Alí Jameneí, muerto tras un ataque atribuido de Israel y Estados Unidos.

La agencia de noticias Mehr —citada por medios internacionales como CNN y ABC News— informó que un clérigo de alto rango de la Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, el ayatolá Ahmad Alam al-Hoda, afirmó que “se han celebrado las elecciones para el liderazgo y el líder ha sido designado”.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han revelado públicamente el nombre del nuevo líder supremo.

La elección del sucesor se produjo una semana después del ataque atribuido a Israel y Estados Unidos que provocó la muerte del ayatolá Alí Jameneí, un hecho que elevó drásticamente las tensiones en Medio Oriente y generó incertidumbre sobre la dirección política y religiosa del país.

En medio de la crisis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado que quería tener influencia en el proceso de selección del nuevo líder iraní.

Trump también lanzó advertencias y amenazas contra Irán, afirmando que su gobierno respondería con fuerza ante cualquier acción que considere una amenaza para los intereses estadounidenses o de sus aliados en la región.