REYKJAVIK, Islandia — Los votantes islandeses rechazaron una propuesta para reanudar las negociaciones sobre la adhesión a la Unión Europea más de una década después de que concluyeran las conversaciones anteriores, según informó el domingo la cadena nacional.

La votación pondrá fin a este asunto, objeto de un largo debate, más de una década después de que un gobierno euroescéptico diera por concluidas las negociaciones con la UE.

Según informó RUV, los detractores de la medida la rechazaron por un margen del 52.8 % frente al 47.2 %. La capital, Reikiavik, fue la única zona de esta nación insular de 400,000 habitantes en la que la mayoría apoyó el referéndum.

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La votación del sábado se celebró bajo la sombra de las repetidas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de la vecina Groenlandia, lo que llevó a algunos votantes a mostrarse a favor de la idea de la solidaridad europea. Aunque Islandia es miembro de la OTAN, los partidarios de esta idea afirmaron que contarían con mayor protección por parte de sus vecinos si Trump llegara a proferir amenazas similares contra la isla volcánica.

El Gobierno de coalición de izquierdas de Islandia, elegido en 2024, adelantó el referéndum sobre la UE que tenía previsto para el año que viene después de que Trump mencionara por error a Islandia cuatro veces mientras hablaba de sus planes respecto a Groenlandia.

La primera ministra Kristrún Frostadóttir, que hizo campaña a favor de la medida, afirmó que esperaba que el resultado no dividiera a la nación.

«No creo que haya resentimiento», declaró a RUV antes de que se conocieran los resultados definitivos. «Sé que hay gente que está muy alterada, pero he pasado tiempo con un grupo numeroso de personas de todo el país y la gente se muestra bastante abierta ante los diferentes resultados».

Se trataba de una pregunta sencilla, de sí o no, dirigida a unos 265,000 votantes con derecho a voto: ¿Debería Islandia reanudar las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea?

El recuento de votos, que se prolongó durante toda la noche, mantuvo al país en vilo, ya que el «Sí» tomó la delantera inicialmente antes de que la balanza se inclinara finalmente a favor de la oposición. Al amanecer, solo unos pocos cientos de votos separaban a ambos bandos, pero la diferencia se amplió a medida que se iban contabilizando más votos en aquellas zonas del país donde la oposición era mayor.

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«No es el momento adecuado para hacerlo. Quizá dentro de 10, 15, 20 años o más, entonces podremos volver a planteárnoslo», afirmó Daniel Bjarkason, que votó en contra de la medida. «Pero, por ahora, estamos demasiado divididos y eso no queda bien, porque debería haber un 70-30 a favor si queremos llevarlo a cabo».

Los detractores se centraron en la pesca y en el hecho de que Islandia ya se beneficia de su participación en el mercado único de la UE, sin trabas, y en el espacio Schengen de libre circulación, sin tener que renunciar a la soberanía, algo que conlleva inevitablemente la adhesión plena. Argumentaron que la voz de Islandia quedaría silenciada en el amplio Parlamento Europeo y que le convendría más negociar sus propios acuerdos comerciales, como el que mantiene con China.

Los partidarios afirmaban que la adhesión a la UE reduciría la inflación y los tipos de interés, y que el euro aportaría más estabilidad que la volátil corona islandesa. Afirmaban, además, que a la nación le convenía acercarse a sus vecinos europeos para hacer frente a problemas que no respetan las fronteras, como el cambio climático.

Si la propuesta se hubiera aprobado, habría supuesto un primer paso para reactivar el largo proceso de negociación con el órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, con el fin de debatir temas que abarcan desde la economía hasta los derechos humanos. Los votantes habrían tenido que aprobar cualquier acuerdo negociado.

La influyente industria pesquera encabezó la oposición al referéndum por temor a que la política pesquera común de la Unión permitiera la entrada de arrastreros españoles, neerlandeses y de otros países en sus valiosas aguas.

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Los descendientes de los vikingos que se establecieron en Islandia llevan siglos viviendo del mar, y las abundantes capturas de bacalao, eglefino y capelán son un elemento fundamental de su identidad nacional. Consiguió su independencia de Dinamarca en 1944 y cuenta con una historia de la que se enorgullece, marcada por su negativa a dejarse intimidar por naciones europeas más grandes y ricas, llegando incluso a ganar las llamadas «guerras del bacalao» contra Gran Bretaña en la década de 1970 por el control de sus caladeros.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.