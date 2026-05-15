Islandia se ha posicionado en 2026 como el referente global de la jornada laboral reducida, tras seis años de la implementación de un modelo que permite a la mayoría de sus empleados trabajar 36 horas semanales sin reducción salarial. Lo que comenzó como un experimento en 2019, hoy es una realidad para el 86% de la fuerza laboral del país.

Según los últimos indicadores económicos, el sistema no solo ha evitado las pérdidas que se temían inicialmente, sino que ha impulsado un crecimiento del 4.9% en la economía nacional durante 2025, cifra que supera ampliamente la media de la Unión Europea, situada en un 2%.

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Productividad y eficiencia organizativa

Uno de los principales temores ante la reducción de horas era el posible descenso de la producción. Sin embargo, los datos reflejan un incremento anual de la productividad del 1,5%. Este fenómeno se atribuye a una reestructuración profunda de las dinámicas de trabajo.

Para compensar el menor tiempo presencial, las empresas y empleados adoptaron estrategias de optimización que incluyen la reducción de la duración de las reuniones, la eliminación de tareas superfluas y el acortamiento de los descansos, priorizando la eficiencia sobre la presencialidad.

Impacto en la salud mental y la igualdad de género

La transición a los cuatro días laborales ha generado resultados directos en la salud pública y social de Islandia. Se ha registrado una notable reducción en los niveles de estrés y del síndrome de “burnout”, gracias a una mayor conciliación entre la vida profesional y personal.

Asimismo, el modelo ha favorecido la igualdad de género. Según los estudios realizados, el tiempo libre adicional ha permitido una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados, equilibrando las responsabilidades en el hogar.

Para la denominada Generación Z, estos resultados validan su visión laboral: el 81% de los jóvenes sostiene que este formato es el camino para un empleo sostenible y saludable.

La digitalización como pilar del sistema

El éxito de este cambio estructural ha dependido en gran medida de la infraestructura tecnológica de la isla. Islandia cuenta con una de las conexiones a internet más avanzadas de Europa, lo que ha facilitado la digitalización de procesos empresariales y la adopción de nuevas herramientas de gestión.

Este enfoque tecnológico se fomenta desde el sistema educativo, preparando a las nuevas generaciones para un entorno laboral donde la eficiencia técnica sustituye a las largas jornadas tradicionales.

Además, el aumento del tiempo libre ha dinamizado la economía local, ya que los ciudadanos disponen de más espacio para el consumo de actividades recreativas y culturales.