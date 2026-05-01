El alcalde de Moca, Efraín “Franco” Barreto, anunció el jueves la eliminación de la jornada laboral de cuatro días en el municipio y el regreso al horario regular de lunes a viernes, una decisión que ya provocó reacciones en contra.

A partir de este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el personal administrativo municipal trabajará de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., según informó el ejecutivo municipal en un comunicado de prensa.

El alcalde explicó que la medida responde a la necesidad de fortalecer los servicios a la ciudadanía, ya que ahora los residentes tendrán un día adicional para realizar gestiones como pagos y solicitudes.

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El municipio operaba bajo un plan piloto de jornada reducida de cuatro días que culminó hace algunos meses, indicó el alcalde. Los empleados cobraban las 40 horas laborales, aunque no trabajaban esa cantidad de horas.

Bajo la jornada de cuatro días se vieron afectados servicios como la renovación de patentes, gestiones del CRIM, pagos en finanzas, recogido de basura y escombros, así como el mantenimiento de instalaciones deportivas, dijo el alcalde en TeleOnce.

Además, sostuvo que había ausentismo los lunes y viernes, lo que impactaba la continuidad de las labores. El municipio tiene unos 300 empleados.

“Luego de un análisis y de escuchar los reclamos de los ciudadanos, así como situaciones administrativas que retrasaban los servicios a la gente, determiné regresar a la jornada regular de trabajo de lunes a viernes”, señaló.

La jornada reducida estuvo implementada durante un año y siete meses, dijo el alcalde.

La decisión no ha estado exenta de controversia. Empleados municipales se manifestaron en rechazo a la medida, alegando que se trata de un aumento en la carga laboral sin un ajuste salarial, según apuntó hoy el senador por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Jesion Rosa Ramos.

“No nos oponemos a que se trabajen cinco días. Lo que no es correcto es aumentar la carga laboral sin una compensación justa. En la práctica, eso representa un retroceso para empleados que ya habían ajustado su realidad a un esquema distinto", expresó.

Rosa Ramos recordó que el modelo de jornada reducida fue aprobado previamente como parte de un plan para atender la realidad económica de los empleados, asegurando que los servicios nunca dejaron de ofrecerse, incluso los viernes.

“Quienes trabajan en nuestros municipios no son números. Son los que atienden a la ciudadanía todos los días, los que sostienen los servicios y los que también enfrentan el costo de vida como cualquier familia puertorriqueña“, sostuvo el senador.