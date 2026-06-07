El Ejército israelí informó este domingo por la noche que activó las alertas en “varias zonas” del norte del país tras la detección de misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí.

“Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno”, agrega el comunicado del Ejército israelí en el que es el primer ataque de Irán contra Israel desde el alto el fuego de abril.

En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para “interceptar y atacar donde sea necesario para neutralizar la amenaza”, según el comunicado militar, que culmina asegurando que el sistema de defensa antiaérea israelí “no es infalible, por lo que es importante seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno”.