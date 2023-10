( The Associated Press )

Jerusalén. Israel dio este sábado por comenzada la fase terrestre de la guerra contra Hamás, que comenzó el pasado día 7 con bombardeos aéreos sobre la Franja de Gaza y que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya ha adelantado que será “larga y dura” y con el objetivo final de rescatar a los 229 rehenes en poder del grupo islamista palestino.

Netanyahu convocó hoy la primera comparecencia ante la prensa desde que comenzó la guerra y afirmó que el objetivo básico es “eliminar a Hamás, traer a casa a los rehenes y asegurar nuestra existencia en nuestra tierra”.

Asimismo, manifestó que el Ejército israelí “está dispuesto a luchar contra un enemigo feroz y cruel para vengarse de las atrocidades cometidas”, en alusión a los ataques cometidos por Hamás contra Israel el pasado día 7 en los que murieron 1,400 personas y 229 fueron secuestradas.

“En las primeras semanas de la guerra, hemos bombardeado al enemigo con ataques aéreos masivos, y en los últimos días aún más para ayudar a nuestras fuerzas terrestres a entrar del modo más seguro posible” recalcó.

“La guerra dentro de la Franja de Gaza será dura y larga, pero estamos preparados. Esta es nuestra segunda guerra de liberación. Vamos a luchar para proteger al país. Y lo haremos por tierra, mar y aire. Eliminaremos al enemigo por encima y por debajo de la tierra”, subrayó el primer ministro de Israel.

Elude responder sobre su responsabilidad en el ataque del día 7

Como era previsible, la primera pregunta que se le hizo a Netanyahu versó sobre su eventual responsabilidad en los fallos de seguridad que posibilitaron los ataques de Hamás, pero se negó a responder.

“Después de la guerra, todos tendrán que dar respuestas, incluido yo mismo”, dijo, repitiendo los comentarios que hizo a principios de semana.

“No quedará ni una piedra sin remover”, recalcó el primer ministro israelí, quien añadió que la atención se centra ahora en ganar y “salvar el Estado”.

No hay constancia de la participación directa de Irán en la masacre

Respondiendo a una pregunta sobre la participación de Irán en los ataques del 7 de octubre, Netanyahu manifestó que “Irán apoya a Hamás, pero no puedo decirles con certeza que en esta operación específica, en este momento particular, estuviera involucrado en los detalles de la misma, aunque añadió que “sin Irán no existiría Hamás”.

El primer ministro agradece los apoyos recibidos

“Hay momentos donde una nación se enfrenta a posibilidades de ser o no ser. Ahora estamos en tal prueba. Y no hay duda de cómo terminará: nosotros seremos los que prevalezcamos. Estaremos aquí y ganaremos”, recalcó.

“Desde el comienzo de la guerra, hemos logrado consolidar un vasto apoyo internacional que comienza con Estados Unidos y Europa”, dijo Netanyahu, que se refirió en ese sentido al respaldo ofrecido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el de Francia Emmanuel Macron, y los líderes de Alemania, Holanda, Grecia o Chipre, quienes, dijo, “nos han transmitido un mensaje claro: no sólo los apoyamos, sino que también esperamos que ganen.

Las familias de los rehenes entre la angustia y una relativa esperanza

Las familias de los rehenes se reunieron hoy con Netanyahu, al que le expresaron su angustia por sus seres queridos, más aun ahora que Israel ha decidido ya comenzar la ofensiva terrestre en Gaza, con el riesgo añadido que ellos puede suponer, y que se añade al ya de por sí muy grande después de tres semanas de bombardeos constantes en la Franja, que han causado ya la muerte de 7,703 personas y 18,967 heridos, según informó este sábado el ministerio de Sanidad gazatí.

En la alocución que pronunció antes de ser preguntado por los periodistas, Netanyahu dijo que, en la reunión con los familiares de los rehenes, les recalcó que “en cualquier etapa hasta ahora y en cualquier etapa a partir de ahora, vamos a hacer todo lo posible para traer de regreso a nuestros hermanos y hermanas. Su secuestro es un crimen contra la humanidad”, dijo el primer ministro.

Hamás propone liberar a los rehenes a cambio de la puesta en libertad de sus presos

El portavoz de las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, Abu Obeida, pidió este sábado la liberación de todos los presos palestinos en cárceles israelíes a cambio de la puesta en libertad de los rehenes.

En un discurso televisado, Abu Obeida reveló que ha habido contactos para un intercambio de prisioneros con las autoridades de Israel y que “hubo la oportunidad de lograr un acuerdo, pero el enemigo lo bloqueó”.

Israel insiste a los civiles de Gaza para que evacuen hacia el sur

Desde diversas instancias Israel ha insistido este sábado en sus llamamientos a la población del norte de la Franja de Gaza y de la ciudad de Gaza para que evacuen esas zonas y se dirijan hacia el sur ante el avance por tierra de las tropas israelíes, apoyadas por unidades blindadas y mecanizadas.

“Nuevamente le digo a la sociedad civil de Gaza que evacue hacia el sur”, manifestó el primer ministro de Israel, quien señaló que Hamás “comete crímenes de guerra porque utilizan a las personas como escudos humanos y los hospitales como cuarteles generales y depósitos de combustible”.