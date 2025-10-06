Las autoridades israelíes dijeron el lunes que han deportado a Grecia y Eslovaquia a otras 171 personas detenidas por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, incluida la destacada activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó en X que “los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos”. La publicación incluía fotos de Thunberg y otros activistas vistiendo camisetas blancas y pantalones deportivos grises.

La activista sueca fue una de las docenas de deportados que aterrizaron en Atenas, Grecia, el lunes por la tarde. Multitudes de simpatizantes se reunieron en el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos y corearon “¡Liberen, liberen a Palestina!”, mientras los activistas desembarcaban uno por uno.

“¡Que esta misión tenga que existir, es una vergüenza! ¡Es una vergüenza!”, declaró Thunberg a periodistas y manifestantes poco después de llegar. “Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre nuestro maltrato y abusos en nuestro encarcelamiento, créanme, pero esa no es la historia”, agregó.

En cambio, Thunberg instó a los líderes mundiales y a los ciudadanos comunes de todo el mundo a poner fin a su “complicidad” con el “genocidio” que se está llevando a cabo contra los palestinos en Gaza.

“Esta acción estaba desafiando nuestro extremadamente violento negocio como de costumbre”, dijo Thunberg. “No podemos apartar la vista de Gaza”.

Las autoridades israelíes rechazaron una vez más las acusaciones de maltrato que han surgido en entrevistas con activistas que fueron deportados a Turquía, España e Italia el fin de semana. El gobierno de Israel también ha negado vehementemente las afirmaciones de que su ofensiva en Gaza equivale a un genocidio, a pesar de que un número creciente de expertos lo denuncian como tal.

Lubna Tuma, abogada de la asociación Adalah que representa a más de 470 participantes de la Flotilla Global Sumud que fueron detenidos la semana pasada al intentar romper el sitio israelí de la franja de Gaza, dijo que 150 personas seguían detenidas en la prisión de Ktziot en Israel, incluido el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela. Cuarenta de ellas estaban en huelga de hambre, incluidos muchos tunecinos.

“Algunos manifestaron que prefieren que su comida vaya a las personas en Gaza”, dijo Tuma durante una sesión informativa en vivo el lunes que fue transmitida en las cuentas de Instagram de Adalah y de la flotilla. Otros también se negaban a beber agua “hasta que se brinde tratamiento médico a todos los detenidos”, afirmó.

Aunque los abogados de Adalah han visto a la mayoría de los activistas hasta ahora —pero no a todos—, Tuma dijo que las autoridades israelíes han violado repetidamente los derechos de los activistas, comenzando con su interceptación en aguas internacionales, traslado a Israel y posterior traslado a una prisión de máxima seguridad donde, según Tuma, los detenidos fueron sometidos a violencia física y humillación.

Las autoridades israelíes rechazan enérgicamente las afirmaciones, reiterando que los derechos de los activistas fueron respetados durante toda su detención. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó a un activista de morder a una médica.

El gobierno de Sudáfrica dijo el lunes que sus ciudadanos serían liberados y repatriados el martes a través de Jordania. Otros gobiernos que tenían ciudadanos participando en la flotilla han dicho que sus embajadas en Israel estaban trabajando estrechamente con las autoridades israelíes para asegurarse de que los activistas fueran liberados y enviados a casa lo más rápido posible.

La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo y grandes concentraciones en aeropuertos para recibir a los deportados.

Varios activistas que fueron liberados en los últimos dos días han dado testimonios alegando maltrato por parte de las autoridades israelíes.

“Hubo algo de deshumanización, violencia y gritos”, dijo Roos Ykema, un miembro holandés de la flotilla que fue deportado a Madrid el domingo, a The Associated Press. “Pero recibimos el trato europeo”, agregó.

Sus comentarios fueron respaldados por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien regresó anoche a la ciudad española.

“Esta flotilla la interceptó ilegalmente Israel, nos ha secuestrado los barcos, nos ha secuestrado a nosotros, nos ha vulnerado todos nuestros derechos fundamentales, poniéndonos en una prisión dónde no había ninguna garantía, hubo maltrato, nada comparable con lo que está sufriendo la población palestina”, dijo Colau a los periodistas al aterrizar.