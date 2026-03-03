BEIRUT- Israel envió el martes tropas adicionales al sur del Líbano y ordenó la evacuación de los residentes de más de 80 aldeas, mientras el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, afirmaba estar preparado para una guerra abierta, intensificando la ya inestable situación en la región.

Los últimos intercambios comenzaron después de que Hezbolá disparara cohetes y aviones no tripulados a primera hora del lunes hacia el norte de Israel. Israel respondió con una oleada de ataques aéreos que causaron 52 muertos en Líbano, entre ellos un militante palestino y un oficial de inteligencia de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut. Más de 150 personas resultaron heridas y decenas de miles desplazadas.

PUBLICIDAD

Hezbolá declaró el martes por la mañana que había disparado dos salvas de cohetes hacia el norte de Israel, mientras que los ataques aéreos israelíes dañaron durante la noche un edificio que albergaba emisoras de radio y televisión de Hezbolá. Los suburbios del sur de Beirut fueron objeto de una serie de ataques a primera hora de la tarde del martes que se produjeron sin previo aviso, y el ejército israelí dijo posteriormente que iban dirigidos contra oficiales de Hezbolá.

El portavoz árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, emitió una advertencia para los residentes de más de 80 pueblos y ciudades pidiéndoles que se marcharan, y añadió que la gente no debía regresar a esas zonas hasta nuevo aviso.

Un alto cargo de Hezbolá declaró que, tras más de un año de acatar un alto el fuego mientras continuaban los ataques de Israel sobre Líbano, la paciencia del grupo ha llegado a su fin, por lo que no le queda otra opción “que volver a la resistencia” y librar una guerra abierta con Israel.

“El enemigo sionista quería una guerra abierta, que no ha cesado desde el acuerdo de alto el fuego”, dijo Mohamoud Komati. “Que sea una guerra abierta”.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo el martes a los embajadores de Arabia Saudí, Qatar, Estados Unidos, Francia y Egipto que Hezbolá ha estado disparando cohetes desde zonas situadas al norte del río Litani. El gobierno libanés afirma que ha desarmado a Hezbolá al sur del río, junto a la frontera con Israel, y que las tropas libanesas controlan totalmente la zona entre el río y la frontera.

PUBLICIDAD

Poco antes de que hablara Aoun, el ejército israelí dijo que había enviado tropas adicionales al sur de Líbano y tomado nuevas posiciones en varios puntos estratégicos cercanos a la frontera, mientras que la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, estatal, dijo que el ejército libanés estaba evacuando algunas de sus posiciones a lo largo de la frontera.

Adraee, el portavoz, publicó en X que el traslado de las tropas al interior del Líbano forma parte de los esfuerzos por reforzar el sistema de defensa avanzado y crear una capa adicional de seguridad.

Un oficial militar libanés confirmó a The Associated Press que las tropas israelíes se desplazaron a varias zonas de Líbano y añadió que el ejército libanés se está “reposicionando” en la zona.

La fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano, conocida como FINUL, declaró que sus fuerzas de mantenimiento de la paz observaron a fuerzas israelíes cruzar al Líbano en varias zonas el martes por la mañana “antes de regresar al sur de la Línea Azul”, en referencia a la frontera entre ambos países.

Israel lanzó una invasión terrestre de Líbano en octubre de 2024 durante su última guerra con Hezbolá. Se retiró de la mayor parte del sur de Líbano después de que un alto el fuego mediado por Estados Unidos pusiera fin a los combates en noviembre de 2024, pero desde entonces ha seguido ocupando cinco puntos del lado libanés de la frontera.

Tras el alto el fuego, Israel siguió llevando a cabo ataques casi diarios, principalmente en el sur del Líbano, alegando que Hezbolá ha estado intentando reconstruir sus fuerzas en la zona.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.