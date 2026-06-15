El ministro de Defensa de Israel dijo el lunes que su país no se retirará de los territorios tomados en Líbano, una postura que podría desafiar un acuerdo provisional alcanzado horas antes entre Irán y Estados Unidos que incluye la apertura del estrecho de Ormuz y una nueva extensión de un frágil alto el fuego.

Los detalles del acuerdo no fueron divulgados de inmediato e Irán señaló que su implementación no comenzará hasta su firma, que, según Pakistán —uno de los principales mediadores—, se llevará a cabo el viernes en Suiza.

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Sin embargo, el memorando de entendimiento sobre la guerra ya enfrenta obstáculos. Las continuas hostilidades de Israel contra el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano, donde Israel bombardeó los suburbios del sur de Beirut el domingo, estuvieron cerca de hacer fracasar las negociaciones.

Israel se unió a Estados Unidos en el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Israel afirma que no se retirará de Líbano

En los primeros comentarios oficiales israelíes tras el anuncio del acuerdo, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país no se retirará de los territorios ocupados en Líbano mientras el acuerdo provisional está pendiente.

Katz indicó que Israel planea permanecer “indefinidamente” en los territorios que controla en Líbano, así como en Siria y la Franja de Gaza. Irán había condicionado el acuerdo provisional de guerra a que Israel detuviera sus ataques contra Hezbolá en territorio libanés.

El funcionario israelí también advirtió que si Irán ataca a Israel en respuesta a los bombardeos israelíes en Líbano, Israel responderá contra Irán con “gran fuerza”.

Durante los últimos dos años y medio, Israel ha tomado control de zonas en Gaza, Líbano y Siria que suman unos 1,000 kilómetros cuadrados (386 millas cuadradas) de territorio, un área ligeramente menor que la ciudad de Nueva York.

Mientras tanto, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán establece un plazo de 60 días para resolver qué ocurrirá con las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y su programa atómico. Ese asunto tomó años en resolverse en el acuerdo nuclear alcanzado por Teherán con potencias mundiales en 2015. El presidente estadounidense Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos de ese pacto durante su primer mandato, lo que sentó las bases de las tensiones que desembocaron en la guerra.

“¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en redes sociales mientras celebraba el domingo su cumpleaños número 80 con una pelea de la UFC en una jaula instalada en la Casa Blanca.

Añadió: “Por la presente autorizo completamente la apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”, impuesto en respuesta al control de Irán sobre esta estratégica vía marítima.