WASHINGTON. Israel y Hamás han acordado la “primera fase” de su plan de paz para detener los combates y liberar al menos a algunos rehenes y prisioneros, según declaró el miércoles el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió Trump. “¡Todas las partes serán tratadas de manera justa!”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en las redes sociales: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”.

La guerra comenzó con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1200 personas, muchas de ellas civiles. La campaña militar de represalia de Israel ha dejado decenas de miles de palestinos muertos, ha devastado Gaza y ha trastocado la política mundial.

Los negociadores se reunieron en Egipto durante días para discutir un plan de paz respaldado por Trump que, según él, esperará que finalmente ponga fin de forma permanente a la guerra de dos años y traiga una paz sostenible a la región.