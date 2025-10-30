Las autoridades de Jamaica se enfocan este jueves en reabrir las carreteras principales de la isla y atender las preocupaciones relacionadas con la salud pública y la gestión de residuos, tras el paso del devastador huracán Melissa, que dejó al menos cuatro muertos.

“Nuestro objetivo inmediato es reabrir las rutas principales, especialmente las que conducen a hospitales e instalaciones críticas”, informó el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, en un comunicado en sus redes sociales.

Holness, quien ha declarado al país “zona catastrófica”, visitó ayer algunas zonas de Saint James, donde se están llevando a cabo labores de limpieza y recuperación de carreteras.

“Los equipos municipales, con el apoyo de la Policía y otros servicios de emergencia locales, están totalmente movilizados”, afirmó el primer ministro.

Varias agencias gubernamentales están asimismo encargadas de las labores de limpieza, desbroce y rehabilitación a gran escala en toda la isla.

Holness también se refirió a la situación de los aeropuertos, la mayoría de los cuales ya han reanudado sus operaciones, a excepción del Aeropuerto Internacional Sangster en Montego Bay.

“Aunque el aeropuerto sufrió daños en secciones de la terminal y el perímetro, la pista y el aeródromo permanecen intactos. Se avanza rápidamente hacia una reapertura gradual”, detalló.

Melissa tocó tierra el martes como huracán categoría 5 en el municipio jamaicano de Saint Elizabeth, en el suroeste, provocando graves inundaciones, el colapso de carreteras y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas.

Al menos cuatro personas han muerto en el país a causa del huracán, que dejó asimismo a más de 500,000 personas sin electricidad.

El ciclón, ahora de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.