Tokio. Un sismo de magnitud 6.7 remeció el viernes el noreste de Japón y causó pequeñas olas de tsunami, pero no se reportaron daños aparentes, días después de un terremoto más potente en la misma región.

El temblor del viernes se registró frente a la costa este de la prefectura de Aomori, en el norte de Honshu, la principal isla del país, a una profundidad de 12.4 millas a las 11:44 a.m. hora local, según la Agencia Meteorológica de Japón, que emitió un aviso de tsunami que se retiró unas dos horas más tarde.

Se reportaron pequeñas olas en las prefecturas de Hokkaido y Aomori, pero no se registraron daños graves o heridos de inmediato.

El lunes, en la misma zona, se produjo un terremoto de magnitud 7.5 que causó heridos, daños leves y un pequeño tsunami en la costa del Pacífico de Japón.

Al menos 34 personas resultaron heridas en ese sismo, el suministro eléctrico se interrumpió temporalmente en algunos lugares, y se midieron olas de tsunami de más de 2 pies (0,6 metros) sobre el nivel de la marea en el puerto de Kuji en la prefectura de Iwate.

Las autoridades habían advertido sobre posibles réplicas.

Los funcionarios dijeron que después del sismo del lunes también hubo un ligero aumento en el riesgo de un megaterremoto, de magnitud 8 o más fuerte, y de un posible tsunami en la costa noreste de Japón, desde Chiba, justo al este de Tokio, hasta el norte de la isla de Hokkaido. La agencia instó a los residentes de la zona a monitorear su preparativos para emergencias, recordando que la advertencia no es una predicción de un sismo tan potente.

Los recientes temblores se registraron alrededor de la zona donde en 2011 un terremoto de magnitud 9.0 y un tsunami mataron a casi 20,000 personas y destruyeron la planta nuclear de Fukushima Daiichi.