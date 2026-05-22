Japón ha puesto en marcha una estrategia turística que busca atraer a más viajeros internacionales mediante beneficios en vuelos internos, con el objetivo de incentivar la exploración de distintas regiones del país más allá de sus ciudades principales.

La iniciativa está liderada por la aerolínea Japan Airlines, que ha diseñado un programa especial para facilitar el desplazamiento de turistas dentro del territorio japonés a costos reducidos o sin cargo adicional en determinados casos.

Es importante aclarar que no se trata de boletos internacionales gratuitos, sino de la posibilidad de acceder a trayectos domésticos sin costo o incluidos, siempre y cuando el pasajero adquiera su vuelo de ida y regreso hacia Japón con la misma aerolínea.

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Requisitos para acceder al beneficio

El viajero debe comprar un boleto internacional de ida y vuelta con Japan Airlines.

El pasajero debe ingresar a Japón como turista extranjero.

El beneficio se debe añadir en el momento de la compra.

Es importante tener en cuenta que el cupo está sujeto a disponibilidad. Con esta estrategia, las autoridades y la aerolínea buscan descongestionar destinos tradicionales como Tokio y Kioto, que suelen concentrar la mayor parte del turismo extranjero durante todo el año.

La campaña pretende impulsar el turismo en regiones menos visitadas, dando mayor visibilidad a zonas como Hokkaido, Kyushu u Okinawa, conocidas por su diversidad cultural y paisajes naturales.

El acceso a este beneficio está dirigido principalmente a viajeros internacionales, aunque las condiciones pueden variar según el país de origen y la temporada en la que se realice la compra del boleto.

Para aplicar, el usuario debe ingresar al portal oficial de la aerolínea, seleccionar el vuelo internacional hacia Japón y, durante el proceso de compra, añadir las rutas internas disponibles dentro del mismo trayecto.

Las autoridades recomiendan a los turistas revisar con detalle las condiciones del programa, ya que pueden existir restricciones en fechas, disponibilidad de sillas y políticas de equipaje según cada trayecto.

Esta propuesta refleja el interés de Japón por fortalecer su industria turística y diversificar la llegada de visitantes, promoviendo una experiencia más amplia y distribuida en todo su territorio.