La intención es promover fe, cultura y el orgullo de nuestro patrimonio turístico.

La Semana Santa no es solo un tiempo de devoción para muchos, sino también una pausa para abrazar la solemnidad y compartir en familia. Con esto en mente, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, anunció este lunes la celebración del evento musical “The Sounds of Puerto Rico: Worship Edition”, que se llevará a cabo este domingo, 5 de abril, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. en Ventana al Mar en Condado.

También, extendió una invitación para realizar varios recorridos diseñados para resaltar el valor histórico y espiritual en varios pueblos, no solo durante la Semana Mayor, sino también el resto del año.

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“Sabemos que Puerto Rico tiene la capacidad para atraer a quienes buscan experiencias deportivas, gastronómicas, culturales, de naturaleza, aventura, pero sobre todo, historia. Y parte de cómo lo estamos logrando es justamente a través del desarrollo de nuevas rutas y experiencias que resalten lo mejor de Puerto Rico”, expresó la directora ejecutiva en conferencia de prensa. “Hoy resaltamos para mí la más importante de todas, la ruta religiosa con el propósito de seguir ampliando y resaltar otro aspecto esencial de nuestra identidad, nuestras tradiciones religiosas, nuestro patrimonio histórico y arquitectónico”, prosiguió. “Estas experiencias cobran aún mayor relevancia durante esta temporada, cuando muchas personas buscan vivir algo distinto, una experiencia cultural auténtica mientras conmemoran la Semana Mayor de la fe cristiana”.

Robles Cancel reveló que en términos de inversión de parte de CTPR, “en el caso de la campaña son $45 mil, y en el caso del evento son $62 mil. Entre ambas se totalizan aproximadamente unos $108 mil de inversión para ambos eventos e iniciativas”.

Durante el encuentro de prensa en el Edificio la Princesa en el Viejo San Juan, moderado por el creador de contenido Keropi Sánchez, la funcionaria estuvo acompañada por la arquitecta Astrid Díaz, el cantante de música sacra Samuel Hernández, el Padre Orlando Lugo, la actriz y presentadora Wanda Sais, el director de la Oficina de Base de Fe de la Fortaleza, Juan Gaud, y el intérprete Pauneto.

Los recorridos, con más detalles disponibles a través de la plataforma VoyTuristeando.com, se dividen en Ruta San Juan Bautista (Viejo San Juan), Ruta Beato Carlos Manuel (Caguas), Ruta Porta del Sol Sagrado (Región Oeste) y Ruta Porta Atlántico Sagrado (Región Norte).

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La arquitecta Astrid Díaz, una de las embajadoras de la campaña, apostó al valor histórico de la experiencia. “Cuando las hice, me cambió la vida porque en cada rinconcito de esas rutas tú encuentras a Dios, pero encuentras también nuestra esencia de pueblo”, confesó con una amplia sonrisa. “Los invito a que con su familia se monten en el carro, cada día hagan una de estas cuatro rutas. Mientras, van también a educarse de arquitectura, tradiciones y va a ser una experiencia realmente hermosa”.

El cantautor Samuel Hernández, una de las voces que subirá a tarima en “The Sounds of Puerto Rico: Worship Edition”, se sumó a la intención de invitar al evento este domingo. “Esperamos que disfrutemos de lo que somos: el país que más exporta, que ha exportado el Evangelio en la historia del mundo. Se llama Puerto Rico”, dijo. “Nos hace falta como pueblo que nos unamos, olvidemos las diferencias que tenemos”, agregó. “Gracias por la invitación. Estaré con banda en vivo deseoso de cantar el domingo en cierre de Semana Santa”.

El Padre Orlando Lugo, quien al igual que Wanda Sais promoverá contenido informativo sobre las rutas religiosas a través de “PR en vivo” (TeleOnce) hasta este jueves, manifestó su complacencia en participar del proyecto. “La fe está presente en todos los corazones, de creyentes y de no creyentes”, sostuvo. “Necesitamos un pueblo unido. Necesitamos fe, más allá de una fe confesional, que se respeta. Una fe que nos una a todos en esperanza, en dignidad de la persona humana y en sentido de comunidad”. A su vez, fue enfático en, independientemente de corrientes religiosas, sentirnos “orgullosos de nuestra historia y no sentirnos chiquititos” al mirar el patrimonio arquitectónico de numerosos templos antiguos en la Isla.

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En un aparte con Primera Hora, Wanda Sais confesó su fascinación de realizar los recorridos, que incluyeron paradas en la Ermita San Antonio de Padua de la Tuna en Isabela, la Catedral de Mayagüez y el Santuario Schoenstatt, entre otras. “Les invito a que realicen estas rutas religiosas, que las describo como una experiencia que va más allá, es arquitectura, es naturaleza y es espiritualidad. Tuve la oportunidad de visitar desde iglesias, catedrales, santuarios o calvarios, ermitas, y la experiencia fue maravillosa. No solo para realizarla durante la cuaresma y en Semana Santa, sino que les invito y exhorto a hacerlo durante todo el año”, sostuvo. “En adición, estamos aportando al desarrollo económico de estos distintos municipios, ya sea cuando estamos ahí o porque vamos a parar en alguna cafetería, o está el artesano que hace un rosario o algún otro tipo de figura y artículo religioso”.

Entretenimiento familiar en Ventana al Mar

El público podrá asistir al evento “The Sounds of Puerto Rico: Worship Edition” libre de costo este próximo domingo, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. en Ventana al Mar en Condado.

Durante el encuentro habrá entretenimiento para toda la familia, área para niños, mesas para colorear, pintacaritas y presentaciones de los personajes Javi y Lola. También contará con una variada oferta gastronómica, entre ellas, Cooltura.

Además de música de DJ, la actividad contará con presentaciones en vivo de Samuel Hernández y su banda, René González y su banda, Evidence Worship, Ekos, Isaías Pagán y su banda, Pauneto, Daliana y Las Narices Rojas Band.

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Decide tu recorrido

Si bien parte de la intención de promoverlas en estos días va conectada con el fervor de la Semana Santa, lo cierto es que las rutas están disponibles para realizarlas durante todo el año.

Ruta San Juan Bautista (Viejo San Juan) – El recorrido de cerca de 30 puntos de interés dentro del área amurallada incluye templos, catacumbas, arte sacro, reliquias, leyendas y espacios vinculados a figuras de santidad, así como ejemplos de arquitectura histórica. Entre los lugares sugeridos se incluyen Iglesia Santa Ana, Catedral San Juan Bautista, Iglesia Presbiteriana Hugh O’Neil, Capilla del Palacio de Santa Catalina, Iglesia Episcopal Divino Salvador, Iglesia de Dios Pentecostal MI y Museo Galería Nacional.

Ruta Beato Carlos Manuel (Caguas) – Esta ruta creada por el Municipio de Caguas sugiere diez lugares ubicados en o cerca del casco urbano de la ciudad que fueron claves en la vida y formación del beato puertorriqueño. Varios de los sitios de interés incluyen la Catedral Dulce Nombre de Jesús, residencias en las que vivió en la Calle Muñoz Rivera y en la Calle Betances, la Casa Rosada, Colegio Católico Notre Dame, la Librería Católica La Inmaculada y la residencia en la urbanización Paradis, donde vivió su hermana.

Ruta Porta del Sol Sagrado (Región Oeste) – La ruta comprende más de 16 lugares de interés religioso en nueve municipios, incluyendo iglesias, ermitas, santuarios y museos. Fue desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Entre los lugares se incluyen Ermita de Espinar (Aguada), Iglesia Central Presbiteriana (Mayagüez), Parroquia San Juan Bautista (Maricao), Basílica Menor Nuestra Señora de la Monserrate (Hormigueros), Museo de Arte Religioso Santo Domingo de Porta Coeli (San Germán), Santuario de la Virgen del Pozo (Sabana Grande) y las ruinas de la Ermita Nuestra Señora del Rosario (Yauco).

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Ruta Porta Atlántico Sagrado (Región Norte) – Integra diversos espacios de valor espiritual y cultural en la zona norte de la Isla, entre ellos: Ruinas de la Ermita Nuestra Señora de la Candelaria (Toa Baja), Iglesia San Antonio de Padua (Dorado), Iglesia San Fernando Rey (Toa Alta), Mezquita Musulmana Al Faruq (Vega Alta), Cementerio Municipal de Altagracia (Manatí), Catedral de San Felipe Apóstol (Arecibo) y Santuario de Shoenstat (Hatillo).