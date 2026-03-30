Las condiciones del mar estarán peligrosas durante esta Semana Santa razón por la que las autoridades enfatizan en su llamado a la ciudadanía para que se mantenga alejada de playas y costas, en especial en el norte del país.

Y no se confunda pues, aunque la peor parte se la llevará la costa norte, las regiones este y oeste también estarán peligrosas.

El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón, afirmó en entrevista con Primera Hora que las diferentes agencias de ley y orden estarán activas para prevenir tragedias, pero insistió en que al final la decisión de entrar al agua, a pesar de las advertencias vigentes, recae en cada persona, y recabó la colaboración ciudadana.

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“Ya tenemos un pronóstico de que en esta Semana Santa las condiciones marítimas van a estar deterioradas. Ya de antemano hemos estado informando, desde la semana pasada, dejando saber que estén fuera del agua porque las condiciones van a estar malas”, afirmó.

Indicó que la información del Servicio Nacional de Meteorología indica que esas condiciones no aptas para bañistas van a estar especialmente peligrosas en el área norte, y que, como opción han recomendado ir a las costas y playas del área sur, donde se esperan mejores condiciones.

De hecho, la meteoróloga Mariangelis Marrero Colón, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, indicó a este diario que, “a pesar de que las condiciones, en términos del tiempo, pues mejoran durante la Semana Santa, las marítimas y costeras sí van a estar deterioradas”.

No se deje llevar porque "el día está bonito", habrá riesgos de corrientes marinas. ( Archivo )

“Así que, por tal razón, nosotros vamos a estar monitoreando el pronóstico durante el día de hoy (domingo) y esta noche para determinar qué estaríamos emitiendo. Por el momento, se espera que estemos emitiendo algún riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, y también alguna advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas, ya que en su mayoría las aguas del Atlántico, el Pasaje de Anegada y el Pasaje de Mona serían las primeras que se estarían viendo afectadas”, explicó.

La experta agregó que se trata de un evento “más bien asociado a una marejada y un aumento en vientos”.

Pero, por ahora, reiteró, “se espera que las condiciones estén significativamente deterioradas durante la Semana Santa, y exhortar al público que, a pesar de que va a estar soleado, las condiciones marítimas pues no estarían tan propicias para el disfrute, especialmente en esas playas donde no hay ninguna protección”.

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¿Cuál es la diferencia?

En términos de las condiciones marítimas y costeras, detalló, el mejor día de la Semana Santa vendría siendo el lunes, “porque ya a partir del martes en adelante las condiciones se deterioran, y eso continúa hasta el fin de semana”.

Ese deterioro incluirá todas las playas y costas del norte, este y oeste. Solamente las playas del sur gozarán de mejores condiciones.

La meteoróloga explicó que, cuando hablan de las advertencias marítimas, “es más bien lo que está alejado a la costa”.

“Cuando se emite una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas es más bien esas áreas donde vas a ver el paso de ‘jet skis’, algún bote, alguna embarcación pequeña, en esas áreas allá de mar adentro más bien”, sostuvo.

En cambio, aclaró, “cuando emiten advertencias de corrientes marinas, ese tipo de cosas, eso es más bien cercano a la costa”.

“Eso es literalmente la playa. Y lo que significa eso es que, cuando nosotros emitimos el riesgo alto de corrientes marinas, es que el potencial de observar estas corrientes, porque vamos a tener un aumento en el oleaje, es más significativo. Usualmente, donde más vemos ese tipo de comportamiento es en las áreas donde hay arrecifes y ese tipo de cosas”, detalló.

Invitó al público a ver las imágenes que tienen disponibles en sus redes sociales, “que muestran cómo, básicamente, se ve una corriente marina, y cómo escapar de ella”.

Insistió en que esas corrientes marinas son “peligrosas” y subrayó que no meterse al mar es “la mejor opción para salvaguardar tanto tu vida, como la de las personas a tu alrededor, las personas que te están viendo, pues usualmente alguien va a querer irte a rescatar y pues entonces está poniendo en riesgo su vida también. Así que hay que ser conscientes de nuestras decisiones”.

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El pasado 19 de marzo, Primera Hora publicó un reportaje en el que se profundizaba que a esa fecha el 72% de las personas ahogadas este año en nuestras playas eran turistas.

El comisionado Jiménez Colón se unió al llamado de la meteoróloga, asegurando que “estamos siendo enfáticos” en la recomendación de no entrar al mar para evitar fatalidades por ahogamiento, como han estado ocurriendo recientemente.

Aseguró que el Departamento de Seguridad Pública ha desarrollado un plan de trabajo y tendrá en a todos sus componentes, entiéndase los comunicadores del 9-1-1, paramédicos de Emergencias Médicas, empleados de Manejo de Emergencias, bomberos y demás, trabajando en todas las áreas costeras, junto a las oficinas municipales para manejo de emergencia y los componentes de la Policía de Puerto Rico, incluyendo a FURA.

“O sea, que nosotros vamos a estar ahí, para prevenir y trabajar esa área de prevención que es lo que nos ayuda a salvar vidas. Pero es importante que el ciudadano cree conciencia, porque la decisión de entrar a un área costera o a una playa es una decisión individual. Por lo tanto, nosotros estamos apelando al ciudadano para que se mantenga informado en todo momento, con todos estos mecanismos de información pública que se están usando”, afirmó.

Hizo un llamado a la ciudadanía a registrarse en el portal swimsafepr.com, una aplicación desarrollada por iniciativa de la Compañía de Turismo en unión con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y NMEAD, disponible en español e inglés, en la que, “una vez usted entra y se registra, consistentemente, diariamente, en diferentes periodos del día, le van a estar enviando información de cómo están las condiciones marítimas, de qué tipo de bandera tienen las diferentes áreas costeras en Puerto Rico, si es roja, si es amarilla y demás. Y lo hacen en tiempo real, en diferentes periodos del día. ¿Por qué? Porque la información salva vidas. Y no estamos en condiciones de poder entrar a estas áreas costeras”.

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Recordó que una bandera roja en una playa o zona costera automáticamente significa “peligro”.

“Ahí hay tanto oleaje como corrientes. Aunque vaya a un lugar que no ve un oleaje fuerte, pero ve bandera roja, es que en esa área se han identificado corrientes marinas que no se ven a simple vista, pero usted exponerse a ellas puede estar en una situación de peligro. Así que, aunque usted vea una playa tranquila, pero ve que tiene bandera roja, entienda que esa playa tiene corrientes marinas y tiene que tener esa precaución”.

“Y si usted no ve la bandera, pero ve un letrero, que en muchas playas lo tiene, diciendo ‘corrientes submarinas consistentes’, pues también hay que tomar esa conciencia”, agregó.

Recordó que, en el caso de que alguien se vea arrastrado por una corriente marina, la recomendación es no intentar nadar contra esa corriente, “porque se va a agotar y ahí es que viene el ahogamiento, sino mantenerse a flote, tratando de dejar que la corriente lo lleve, y va a nadar perpendicular a la corriente para poder salir, no en contra de la corriente”.

“Pero mejor es no experimentarlo, estar consciente a dónde está yendo, a las señalizaciones, a las banderas, y a los locales que conocen el área”, aseveró.

Asimismo, insistió a personas que sepan nadar, que estén en buenas condiciones físicas, a que no se confíen y no desafíen a la naturaleza.

El comisionado aprovechó para hacer también un llamado “a los ciudadanos locales que visitan las diferentes áreas de playas, a que cuando vean a un turista, o una persona que no conoce, que no tiene información, le adviertan de que las condiciones marítimas no están aptas para entrar, que les dejen saber el mensaje de que no entren, que los orienten”.

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“Mientras más sigamos orientando tanto a los turistas como al público en general, vamos a seguir teniendo resultados, porque vamos a trabajar en prevención de las vidas, y nosotros queremos salvar vidas. Una vida que se salve, nosotros vamos a trabajar para eso, para seguir salvando vidas”, insistió.

Reiteró que no han escatimado esfuerzos en difundir la información, y que estarán los recursos disponibles a través de todas las áreas costeras, en particular en aquellas donde ha habido mayor incidencia de fatalidades.

“Pero el llamado principal es que las condiciones están adversas y no es una buena fecha para estar dentro del agua. El llamado es a mantenernos fuera del agua, compartiendo en familia, y mantenerse el ciudadano informado”, insistió.

“Y no es solo el evento nada más de entrar a la playa. Te puedo reseñar casos de personas que no han entrado a la playa, o al (agua del) área costera donde están, pero se han acercado demasiado, el oleaje está bien fuerte, van a sacarse fotos, entonces entra ese oleaje y los arrastra, y hemos tenido fatalidades. Por lo tanto, tampoco queremos que estén exponiéndose a ese tipo de peligros para sacarse fotos y demás, porque no están las condiciones óptimas para hacer ese tipo de actividades”, afirmó.

Agregó que las autoridades van a estar en las costas orientando e informando, “e inclusive haciendo intervenciones con ciudadanos que veamos que están acercándose demasiado (al mar) porque no queremos fatalidades”.

Aunque la advertencia es en general para todas las playas del norte, este y oeste, el comisionado resaltó algunas playas y áreas costeras que son de particular preocupación por ser lugares “llamativos, de alta exposición turística”, pero también peligrosos, y donde se han reportado fatalidades, como la Poza de las Mujeres en Manatí, la playa Mar Chiquita de Manatí, la playa de Los Tubos, en Manatí, la Cueva del Indio en Arecibo y la playa del Escambrón en San Juan.

En cuanto a las zonas de hoteles, con alto flujo de turistas, sostuvo que la Compañía de Turismo, junto a las hospederías, está promoviendo el uso de la aplicación swimsafepr.com, para que los turistas estén también debidamente informados.