Un turista murió ahogado a media mañana de hoy, viernes, en la playa del Escambrón, en San Juan.

De acuerdo con la querella, a eso de las 11:25 a.m. otro turista que se encontraba en la playa observó a un hombre con un “snorkel”.

Transcurridos unos cinco minutos se percató que no se movía y comenzó a gritarle, como no respondió llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Minutos después, un empleado de la playa lo sacó fuera del agua y trató de reanimarlo. Un paramédico de la Unidad Motorizada le brindó los primeros auxilios.

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El bañista fue trasladado al hospital Dr. Center en Santurce, donde los médicos de la sala de emergencias certificaron su muerte a las 12:31 del mediodía por ahogamiento.

El fallecido fue identificado por su esposa como William Leong, de 70 años, quien era residente del estado de Nueva York.

La División de Homicidios de San Juan y el fiscal de turno atendieron la escena.

Este es el séptimo bañista que muere ahogado este mes, de un total de 14 personas.