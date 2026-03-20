Las muertes de turistas ahogados en las playas de Puerto Rico en el primer trimestre de este año se han triplicado, si se comparan con las reportadas a esta fecha el año pasado.

Las estadísticas de la Policía de Puerto Rico revelan que el total de muertes hasta ayer, jueves, 19 de marzo, ascienden a 11, de las cuales ocho son turistas lo que representa un 72% de las víctimas.

El municipio de Arecibo encabeza la lista con tres muertes, las cuales ocurrieron en playa Caracoles y dos en la Cueva del Indio.

A estas fatalidades se suman los fallecimientos de dos jóvenes de 22 y 23 años de Michigan en La Poza de las Mujeres en Manatí y el de un pescador local en la playa Puerto Nuevo, en Vega Baja. Mientras que, dos turistas perecieron en Vieques, en hechos por separado, en las playas Los Bravos de Boston y Punta Arena.

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Si se compara con las cifras del 2025, se observa que tres de las cinco personas que murieron ahogadas, eran turistas, dos casos en Rincón y uno en Culebra. Otras dos víctimas se ahogaron en ríos de Ceiba y Adjuntas.

Desgracia conocida

Los cuatro casos de bañistas en las playas de Vieques, Manatí y Condado, reportados en la tarde del miércoles, volvieron a avivar la discusión pública sobre las medidas urgentes que se deben tomar para reforzar la seguridad.

Las fatalidades ocurren justo antes de la temporada más activa en nuestras costas con motivo de “spring break” y la Semana Santa cuando hay un gran flujo de turistas.

El representante del del Partido Popular Democrático (PPD), Edgardo Feliciano Sánchez, urgió a la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) a atender con carácter de urgencia el Proyecto de la Cámara 828, radicado el año pasado y de su autoría, a esos fines.

Este dispone que hoteles, hospederías y negocios de alquileres a corto plazo informen a sus huéspedes sobre las advertencias emitidas por el Servicio Nacional de Meteorología, mediante mensajes de texto, correos electrónicos y material informativo accesible.

Además, establece colaboración interagencial para amplificar estos avisos a nivel local e internacional.

“El país no puede seguir reaccionando tarde ante tragedias que son prevenibles. Mientras continúan ocurriendo incidentes lamentables en nuestras playas, la mayoría legislativa mantiene engavetada una medida que atiende directamente este problema”, expresó Feliciano.

El legislador explicó que su proyecto establece un sistema coordinado entre el gobierno y el sector turístico para garantizar la diseminación efectiva de alertas sobre condiciones peligrosas en el mar, incluyendo corrientes marinas y oleaje fuerte, particularmente dirigidas a turistas que desconocen las características de las costas del país.

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“Los casos recientes en Vega Baja y Manatí son un recordatorio doloroso de que hace falta acción. No basta con lamentar los hechos; es momento de prevenirlos. Esta medida crea herramientas claras para educar, alertar y salvar vidas”, subrayó el legislador en un comunicado de prensa.

Asimismo, la propuesta contempla la imposición de multas por incumplimiento, cuyos fondos serían destinados a fortalecer la seguridad en las playas, incluyendo la contratación de salvavidas, rotulación adecuada y campañas educativas.

“Exhorto a la mayoría del PNP a que actúe con responsabilidad y permita la evaluación y aprobación inmediata de esta medida. Cada día que pasa sin acción, es un riesgo adicional para residentes y visitantes”, sostuvo el representante.

A su vez, reiteró que Puerto Rico, como destino turístico de clase mundial, tiene la obligación de garantizar no solo la promoción de sus playas, sino también la seguridad de quienes las disfrutan.

Casos reportados en el 2026: