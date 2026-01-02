Un menor de 14 años fue rescatado del agua en la playa del Condado en la tarde de este viernes, luego de que su padre alertara a agentes de la Policía Municipal de San Juan que su hijo se ahogaba, informó el comandante a cargo de este cuerpo de seguridad, Juan Jackson.

Explicó a Primera Hora el menor estaba con su papá y su mamá en la playa. Pero, el padre se percata “que no sale del agua”, por lo que alertó a agentes adscritos al Beach Patrol, que patrullaban en un vehículo todo terreno.

Jackson alegó que en la zona no había corrientes marinas, que hayan arrastrado al menor.

Explicó que “parece que el nene no sabía nadar y se fue debajo del agua, pero lo lograron sacar”.

Indicó que a la zona llegaron oficiales de Manejo de Emergencias, quienes dieron los primeros auxilios.

El menor fue transportado al Hospital Pediátrico, del Centro Médico de Río Piedras, en condición estable.

El alcalde Miguel Romero comunicó, por su parte, que “desde el primer momento, nuestros policías municipales activaron los protocolos correspondientes y coordinaron de inmediato con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres la respuesta médica necesaria. Esta coordinación permitió atender la situación con rapidez y eficacia”.

Por su parte, el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo, destacó que “la intervención temprana de nuestro personal permitió estabilizar al menor en el lugar y realizar un traslado seguro. Este tipo de respuesta es resultado de la preparación continua y del trabajo coordinado con la Policía Municipal”.

Según los funcionarios municipales, este incidente evidencia la efectividad del plan de patrullaje preventivo y respuesta interagencial que el Municipio de San Juan ha reforzado en las zonas turísticas, integrando a la Policía Municipal y a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Establecieron que la coordinación y presencia activa en estas áreas ha permitido atender situaciones de forma oportuna y con los protocolos adecuados, priorizando siempre la seguridad de quienes visitan y disfrutan de las playas de la ciudad capital.

“La seguridad y el bienestar de residentes y visitantes en nuestras zonas turísticas es una prioridad para esta administración. Continuaremos reforzando el patrullaje y la presencia preventiva en nuestras playas”, indicó Romero.