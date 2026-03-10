El turista que murió ahogado tras ser arrastrado por las fuertes corrientes marinas en la playa detrás de los kioskos de Luquillo fue identificado como Leroy Percy Bass, residente del estado de Mississippi, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a las 12:37 p.m. del lunes, cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando que dos hombres habían sido arrastrados por el fuerte oleaje.

El segundo turista afectado fue identificado como James Harpole, de 27 años y residente de California.

Ambos recibieron asistencia y primeros auxilios tras ser rescatados, sin embargo, Bass falleció posteriormente en el Caribbean Medical Center, en Fajardo. Harpole permanece en condición estable.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo atendieron el caso junto a la fiscal Karem Calo Pérez.