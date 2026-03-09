Yastvier Jaziel Cruz Rosario, de 18 años y residente de Naguabo, fue encarcelado el domingo en el Complejo Correccional de Bayamón, tras diligenciarle una orden de arresto por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada, maltrato a persona de edad avanzada mediante amenaza (Art. 127-B), escalamiento agravado, portación, posesión o uso ilegal de armas largas y disparar o apuntar armas de fuego.

Según la investigación de la agente Ileana Cruz, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, el pasado jueves 5 de marzo, el imputado sostuvo una discusión con su vecino frente a una residencia de la urbanización Jardines de la Esperanza en Naguabo, por motivos no revelados.

A Yastvier J. Cruz Rosario, se le radicaron cargos por presuntamente amenazar a sus vecinos con un arma larga. ( Suministrada por la Policía )

El hombre buscó refugio en la casa de la querellante y perjudicada, de 81 años y Cruz Rosario los amenazó y se marchó del lugar.

Posteriormente, se alega que regresó a la casa portando un arma larga y entró sin el consentimiento de la perjudicada y apuntó y amenazó de muerte a ambos.

El fiscal Juan A. Hernández radicó los cargos en ausencia.

La jueza Viviana Vélez expidió una orden de arresto con una fianza de $150,000.

Cruz Rosario fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza impuesta.