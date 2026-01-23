Ciudad de México. El secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes de la visita del director del FBI, Kash Patel, para fortalecer la coordinación en medio de las presiones de Washington para que México refuerce el combate contra el narcotráfico.

García Harfuch señaló en sus redes sociales que se realizaron dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otra con la Oficina del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el funcionario, en los encuentros con Patel y con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se reconoció “el aumento de las operaciones coordinadas” para la detención de “generadores de violencia” y de “objetivos prioritarios” que impactan a ambos países.

El encuentro coincide con el anuncio de la detención en México del exolímpico canadiense Ryan James Wedding, el sexto fugitivo más buscado por Estados Unidos en el último año por cargos de tráfico de droga y quien estaba vinculado al cartel de Sinaloa.

Ryan Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI. ( Mark Schiefelbein )

El secretario Harfuch también afirmó que “el director del FBI partió este viernes rumbo a Estados Unidos “llevando consigo a dos objetivos prioritarios”.

Los identificó como una persona no estadounidense detenida por autoridades mexicanas y quien figuraba entre “los 10 más buscados por el FBI”, y un ciudadano canadiense que, agregó, se entregó “voluntariamente” el jueves en la Embajada de Estados Unidos.

El funcionario mexicano añadió que acordó con Patel continuar el trabajo coordinado “en beneficio de ambas naciones”, “con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, que la coordinación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información para fortalecer la seguridad en ambos países.

Precisamente esta semana, México informó del traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados “una amenaza real para la seguridad” y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales.

Se trata de la tercera entrega de este tipo bajo el gobierno de Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, después de las dos realizadas en 2025 en medio de las crecientes presiones por parte del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que México no hace lo suficiente para combatir a los carteles del narcotráfico.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres con organizaciones del crimen organizado en México, algo que fue rechazado de manera contundente por Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes.