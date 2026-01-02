Charlotte, Carolina del Norte. El FBI informó el viernes que logró frustrar un plan para atacar un supermercado en Carolina del Norte durante la Nochevieja, tras arrestar a un hombre que, según las autoridades, estaba inspirado por el grupo Estado Islámico y había jurado lealtad a los militantes extremistas.

Christian Sturdivant, de 18 años, fue acusado de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Sturdivant fue arrestado por agentes federales el miércoles. Permanecía bajo custodia tras comparecer el viernes por la mañana ante la jueza federal Susan Rodríguez, a la espera de una vista judicial programada para el 7 de enero. El abogado que lo representó en el tribunal federal el viernes no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

Según una declaración jurada del FBI presentada en el caso, Sturdivant comenzó a ser investigado el mes pasado luego de que se recibiera información sobre una cuenta —que las autoridades posteriormente vincularon con él— desde la cual se realizaron publicaciones en redes sociales en apoyo al Estado Islámico.

La declaración indica que Sturdivant ya había estado en el radar del FBI en enero de 2022, cuando aún era menor de edad, después de que las autoridades supieran que había mantenido contacto con un miembro del Estado Islámico en Europa y había recibido instrucciones para vestirse completamente de negro y cometer ataques utilizando un martillo.