El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) está ofreciendo una recompensa de $50,000 por información que ayude a identificar y localizar a los responsables de un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños infantil en Stockton, California, que dejó cuatro personas muertas —tres de ellas menores— y más de diez heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el posible móvil del ataque ni han identificado sospechosos. Solo han señalado que se trató de un ataque “dirigido”. La fiesta se celebraba el pasado sábado en un salón de la ciudad, donde había más de 100 personas cuando un individuo llegó al lugar y abrió fuego.

Las autoridades tampoco descartan que en el incidente haya participado más de un tirador.

En un esfuerzo por obtener información, el FBI habilitó un portal donde la comunidad puede compartir datos relevantes que contribuyan a esclarecer el caso. “Por favor compartan cualquier video o fotografía personal en el portal”, indicó la agencia en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Tres menores de 8, 9 y 14 años y un joven de 21 murieron en el ataque.

Las autoridades siguen investigando.