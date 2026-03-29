Los principales lugares santos de Jerusalén están cerrados y las familias están abatidas y agotadas ante la Pascua judía y la Semana Santa, mientras la guerra de Irán entra en su quinta semana. El ambiente contrasta con la primavera habitual, cuando los días más largos anuncian un periodo de reuniones familiares y una afluencia de turistas con motivo de las principales festividades judías y cristianas.

Casi todas las tiendas de la Ciudad Vieja, donde se encuentran los principales lugares sagrados, tienen las persianas metálicas echadas, y en las desiertas callejuelas de piedra sólo resuenan pasos dispersos. Las grandes plazas carecen de las típicas aglomeraciones de fieles y turistas.

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Jerusalén se ha librado en gran medida de las guerras anteriores, ya que los enemigos de Israel parecían vacilar a la hora de lanzar misiles cerca de los lugares sagrados musulmanes de la ciudad. Pero desde que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, Jerusalén ha sido objeto de repetidos ataques.

A principios de este mes, un misil iraní interceptado roció con metralla la azotea del Patriarcado Ortodoxo Griego, a pocos pasos de la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más importantes del cristianismo. La iglesia, construida sobre lo que muchos cristianos veneran como el lugar de la crucifixión, entierro y resurrección de Jesús, permanece cerrada en virtud de las directrices militares israelíes que prohíben las reuniones de más de 50 personas.

Los restos del misil también alcanzaron una carretera que conduce al Muro Occidental, el lugar más sagrado donde pueden rezar los judíos.

Desde su despacho con vistas a la plaza del Muro de las Lamentaciones, ahora también cerrada a los fieles, el rabino Shmuel Rabinowitz se lamentaba de la plaza vacía.

“El corazón duele mucho, sangra, al ver el Muro Occidental con el aspecto que tiene ahora”, dijo.

La multitudinaria bendición sacerdotal de Pésaj, que suele atraer a decenas de miles de personas, se celebrará con sólo 50 fieles, según Rabinowitz. Ese es el máximo permitido para rezar juntos en la zona cerrada junto al Muro de las Lamentaciones en virtud de las directrices de seguridad en tiempos de guerra, que recuerdan las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus.

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Cancelan celebraciones

El Patriarcado Latino canceló la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén, en cumplimiento de las directrices militares israelíes que limitaban las concentraciones a menos de 50 personas.

A pesar de ello, el Patriarcado afirmó que la policía de Jerusalén impidió a los principales dirigentes de la Iglesia católica entrar en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

La Iglesia católica la calificó de “medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada” y dijo que era “la primera vez en siglos” que se impedía a los líderes de la Iglesia celebrar el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que fue crucificado Jesús.

La policía de Jerusalén no hizo comentarios inmediatos.

La tradicional procesión del Domingo de Ramos suele ver a decenas de miles de cristianos de todo el mundo caminar desde el Monte de los Olivos por las estrechas y empinadas calles hacia la Ciudad Vieja, agitando palmas y cantando.

Rami Asakrieh, párroco de los católicos de Jerusalén, dijo que la comunidad echará mucho de menos la procesión, una parte profundamente emocional y espiritual de la festividad. Pero la cancelación es también un recordatorio de que la fe nace internamente del corazón, no de acciones externas, añadió.

“Estamos celebrando la resurrección, la resurrección es de la muerte y ganar el dolor y la guerra”, dijo. “No llegará teniendo miedo, sino teniendo fe”.

Un instituto católico de la localidad, vacío de alumnos al haberse cancelado las clases, también fue alcanzado recientemente por los restos de un misil iraní interceptado, según Asakrieh.

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Sacerdote franciscano, Asakrieh sigue celebrando misa para hasta 50 feligreses en la cavernosa sala de mármol del monasterio de Saint Savoir, cerca de la escuela de música del centenario complejo, el Instituto Magnificat. La escuela se construyó en lo que fue el sótano del convento, aprobado por el ejército israelí como refugio adecuado.

Las sinagogas, mezquitas e iglesias más pequeñas de Jerusalén también están abiertas a grupos de hasta 50 personas, si se encuentran cerca de un refugio o un espacio seguro.

Cerrado

Junto al Muro Occidental se encuentra el complejo de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, que también ha permanecido vacío desde el comienzo de la guerra, cancelando las oraciones durante la mayor parte del mes sagrado musulmán del Ramadán, que terminó hace 10 días.

Fayez Dakkak, propietario de una tienda musulmana de tercera generación en la Ciudad Vieja, cuya tienda ha atendido a peregrinos cristianos desde 1942, dijo que tenía el corazón roto por el cierre de Al Aqsa durante el mes sagrado islámico.

“Es como si no hubiera Ramadán para nosotros”, dijo Dakkak. Añadió que rezó varias veces en una mezquita local, pero que no se puede comparar con poder rezar en Al Aqsa.

Las órdenes policiales han cerrado su tienda, junto con todos los comercios no alimentarios de la Ciudad Vieja, también parte de las directrices de seguridad durante la guerra.

Dakkak dice que desde hace años, con la caída en picado del número de peregrinos y turistas, apenas puede llegar a fin de mes. Aun así, le habría gustado abrir su tienda para tener algo de rutina y charlar con otros comerciantes.

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Corriendo hacia el refugio

Los israelíes también se han cansado tras casi un mes de sirenas diarias, 16 civiles muertos y decenas de heridos graves.

Para el séder, las familias judías planean cenas ceremoniales de Pascua más pequeñas y sencillas que conmemoran el éxodo judío de Egipto, muy lejos de los tiempos en que las grandes reuniones familiares solían acoger a parientes del extranjero. El aeropuerto israelí de Ben Gurion ha estado funcionando de forma muy limitada durante la guerra. Muchos señalan la ironía de que, en vísperas de la Pascua, los israelíes huyan del país a través del paso fronterizo terrestre con Egipto hacia el desierto del Sinaí, mientras que la festividad conmemora la historia de los antiguos israelitas que salieron de Egipto hacia Israel a través del Sinaí.

Las familias judías observantes hacen una limpieza frenética con motivo de la Pascua para eliminar los restos de levadura, lo que exige “poner la casa patas arriba entre carrera y carrera para ir al refugio”, explica Jamie Geller, autora de libros de cocina que trabaja en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Desde su oficina en Aish, un instituto educativo judío con sede junto a la plaza del Muro Occidental, Geller puede ver dónde la metralla abolló y destrozó tejados, carreteras y un aparcamiento de la zona.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.