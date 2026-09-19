Un joven de 21 años murió tras lo que las autoridades describieron preliminarmente como un ataque animal en una comunidad indígena de Manitoba, Canadá, mientras las autoridades investigan qué especie estuvo involucrada.

El incidente ocurrió el 9 de septiembre en la Nación Cree Sapotaweyak. Ese día, la Policía Montada Real de Canadá (RCMP) recibió una llamada que alertaba sobre una “muerte sospechosa”.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al joven sin vida en un camino de la comunidad, informó la RCMP de Swan River.

La escena fue asegurada y la investigación quedó en manos de la unidad de Crímenes Mayores de la Policía Montada. Tras realizarse una autopsia, se determinó de manera preliminar que la causa de la muerte fue un ataque animal. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido qué tipo de animal provocó las heridas mortales.

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La RCMP también notificó a funcionarios de Conservación de Manitoba sobre el caso y los hallazgos de la investigación.

La madre de la víctima, identificada como Paula Campeau, dijo a CTV que su hijo era Moses Campeau y expresó que cree que pudo haber sido atacado por un oso. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Según Campeau, dos mujeres que viajaban en una camioneta fueron quienes encontraron inicialmente al joven y alertaron a las autoridades. La madre sostuvo que ambas intentaron ayudarlo y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban por una ambulancia.

“Mi Moses era un caballero”, expresó Campeau a CTV al recordar a su hijo, a quien describió como una persona servicial y con múltiples habilidades.

La mujer también alegó que la ambulancia tardó cerca de dos horas en llegar y que su hijo todavía mostraba signos de vida cuando fue encontrado.

Según su relato, una de las mujeres le indicó que el joven finalmente dejó de respirar mientras esperaban ayuda médica.

Investigan qué animal estuvo involucrado

La región de Manitoba alberga distintas especies de osos, incluidos osos negros, grizzly y polares en determinadas zonas de la provincia. Sin embargo, la Policía Montada habría descartado que un oso fuera responsable del ataque, según informó CBC el 14 de septiembre.

Las autoridades continúan investigando para determinar qué animal estuvo involucrado y las circunstancias exactas de la muerte.

Por el momento, la RCMP no ha identificado públicamente la especie responsable del ataque.