Las autoridades dominicanas intentan localizar a una joven de 22 años que alegadamente asesinó a su hermana de 13 años en medio de una disputa familiar en el sector Duarte Arriba, de San Francisco de Macoris en la República Dominicana.

Según informó el Listín Diario, la víctima mortal fue identificada como Anelsy Ceballos de Jesús. En el incidente también resultó herido un joven de 20 años, identificado como Emanuel Batista Núñez. El incidente ocurrió en las periferias de una residencia, en momentos en que se originó una riña entre ambas hermanas.

“La presunta autora, identificada como Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se encuentra prófuga y se le exhorta entregarse por la vía que entienda pertinente”, expresó la Policía a través de un comunicado.

El médico legista certificó que la causa de la muerte fue shock hemorrágico por herida de proyectil de arma de fuego. En la escena fueron colectados casquillos calibre 9mm y tres armas blancas.

La Policía Nacional informó que continúan las investigaciones y exhortó a la presunta agresora a entregarse por la vía que considere pertinente.