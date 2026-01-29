Ciudad de México. Diez empleados de una empresa minera canadiense fueron secuestrados desde hace cinco días en el estado de Sinaloa (norte de México), según reportó este miércoles la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa”, expuso en redes sociales la AIMMGM.

Los hechos ocurrieron el viernes 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se alojaban los trabajadores, y los privó de la libertad, según informes de medios locales que citan testimonios de familiares y testigos.

Las víctimas son ingenieros y personal técnico que laboran para la minera canadiense Vizsla Silver, de acuerdo con los reportes.

La asociación hizo un llamado a las autoridades a actuar con prontitud y coordinar acciones que permitan el regreso seguro de los trabajadores.

“De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien”, zanjó la publicación.

Este caso sucede en medio de la ola de violencia que atraviesa Sinaloa, donde este miércoles dos legisladores opositores fueron baleados en Culiacán, capital del estado.

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de 1,800 muertos y más 2,400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).