Ciudad de México. La creadora de contenido conocida como ‘La Nicholette’, también llamada ‘La Muchacha del Salado’, quedó secuestrada la tarde del martes en Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, según informaron medios locales este miércoles.

Colgó los tenis la nicholette. pic.twitter.com/sQQY7bZDH0 — eL ozKuro🤫 (@El__oscur0) January 21, 2026

El secuestro quedó registrado por la cámara de seguridad de la camioneta de la joven, una Tesla Cybertruck color lila abandonada en el sitio.

En el vídeo, difundido en redes sociales, se observa a un joven con el rostro cubierto y con un arma larga impedir que la ‘influencer’ suba a su vehículo, mientras otro sujeto la obliga a ingresar a un sedán blanco, presuntamente un Toyota Corolla de modelo antiguo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los medios, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban, dentro del fraccionamiento Musalá.

Tras la denuncia, efectivos del Ejército mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona.

La desaparición de la ‘influencer’ ha generado inquietud en redes sociales y en la comunidad local, especialmente por la difusión del vídeo y la ausencia de información oficial sobre su paradero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha difundido una ficha oficial de búsqueda para localizar a la joven.

La joven, identificada como Nicole Pardo, tiene 25 años y es una creadora de contenido con miles de seguidores.

En Instagram suma más de 163,000 seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 111,000. También mantiene actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, plataforma donde concentra gran parte de su contenido.

La ‘influencer’ suele compartir aspectos de su vida personal, negocios, la compra de vehículos de lujo, así como su participación en eventos sociales.

Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa temporadas en Phoenix (Arizona), donde incluso operaba una tienda en línea de gorras que, según se ha publicado, incluían referencias al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Su notoriedad pública creció a partir de un corrido titulado ‘La Muchacha del Salado’, popularizado en 2023 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace referencias a su personaje público.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia contra las mujeres en Sinaloa. En lo que va de enero, se han reportado siete asesinatos de mujeres en ese estado, de los cuales seis han sido tipificados como feminicidios, según datos locales.