En el 2022, México terminó como el segundo país con más feminicidios en América Latina, según datos compartido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La ola de violencia contra las mujeres no ha tenido freno en ese país, que la pasada semana vivió otro espeluznante caso que esta vez tocó la raíz de una importante familia.

Se trata del feminicidio de Ana María Serrano, una joven estudiante de medicina que fue asesinada el 12 de septiembre en su residencia, ubicada en un fraccionamiento de Atizapán en Ciudad de México. La pesquisa de las autoridades mexicanas se centra en el exnovio de la joven, identificado como Allan Gil.

Serrano, aunque mexicana de nacimiento, es sobrina de José Manuel Restrepo, exministro bajo el gobierno colombiano de Iván Duque.

¿Qué le sucedió a Ana María?

Los padres de Ana se encontraban fuera del país los días previos y durante el asesinato de la joven de 18 años. Esta estaba sola en su residencia y no acudió al viaje porque recientemente, había comenzado estudios en medicina.

Su madre, identificada como María Ximena Céspedes, dijo al medio City TV, que la joven soñaba con ser cardióloga. Esta también contó que Ana tuvo un noviazgo con Allan de poco más de un año, y contó que el joven era celoso, pero que entendía que esas eran conductas normales de su edad.

“Fue una relación normal de dos adolescentes. Año y medio de novios, de salir a fiestas, estuvieron en el prom juntos, se graduaron, eran los dos mejores alumnos del colegio. O sea, era una relación normal como cualquier adolescente tendría, con celos y con cosas que uno más allá de eso no se imagina”, afirmó María Ximena.

Ana María terminó con Allan, pero varias versiones de amigos que investiga la Fiscalía mexicana, según le confirmó a la cadena CNN, indican que el joven insistía a la estudiante de medicana para que regresaran. Este, a menudo, le enviaba regalos, y seguía celándola si la veía conversando con algún amigo.

Cámaras de seguridad cercanas a la vivienda de Ana María permitieron corrobar que Allan pasó tres veces por la residencia de la joven el día de los hechos. Según la investigación, el exnovio de la joven pasó a las 3:00 de la madrugada por la residencia de Ana María.

Este vestía un jacket y utilizaba un tapabocas negro, por lo que la Policía considera que buscaba no ser identificado.

A la 1:00 de la tarde de ese mismo día, el joven volvió a la casa de Ana María. En la zona preguntó por ella, pero una persona que trabajaba le dijo que la joven no se encontraba en la residencia. Allan respondió diciendo que la buscaba para entregarle un regalo y que volvería más tarde.

Finalmente, Allan regresó a las 4:00 de la tarde, cuando se presume que asesinó a Ana María. Los exámenes realizados al cadáver de la joven dicen que este murió estrangulada.

Allan permanece bajo arresto.

La madre de la joven ha pedido que el caso de su hija sirva de ejemplo para que se presten mayor atención a los casos de feminicidios en los países latinoamericanos.

“Queremos que esto no vuelva a pasar. No sabemos si es un tema de políticas públicas, si es un tema de educación. Eso es lo que estamos buscando: ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? Si mi testimonio sirve de algo, con eso habremos cumplido parte de la misión que quería Ana María de salvar vidas siendo médica”, expresó la madre.