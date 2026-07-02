BANDA ACEH, Indonesia — Una joven pareja de la conservadora provincia indonesia de Aceh fue azotada públicamente el jueves después de que un tribunal islámico de la sharia los declarara culpables de infringir la ley islámica al besarse durante una retransmisión en directo en TikTok.

El tribunal de la sharia de Aceh condenó a ambas personas a recibir 21 azotes con una vara de ratán cada una por besarse sin estar casados. Al menos un centenar de personas presenciaron la fustigación, llevada a cabo por un grupo de personas vestidas con túnicas y capuchas en un escenario del parque municipal Bustanussalatin, en Banda Aceh.

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La pareja, un hombre de 22 años y una mujer de 25, fue detenida en abril después de que una retransmisión en directo del 27 de febrero, en la que se besaban dentro de un coche en Banda Aceh, se hiciera viral y diera lugar a denuncias ante las autoridades locales de la sharia.

Aceh es la única provincia de Indonesia, un país de mayoría musulmana, que aplica una versión de la ley islámica. El Gobierno central laico de Indonesia concedió a la provincia el derecho a aplicar la ley religiosa en 2006, como parte de un acuerdo de paz destinado a poner fin a una guerra separatista.

En 2015, Aceh amplió el ámbito de aplicación de la ley a los no musulmanes, que representan aproximadamente el 1 % de la población de la provincia.

La ley permite aplicar hasta 100 latigazos por delitos contra la moral, entre los que se incluyen el adulterio y las relaciones homosexuales. También se permite el uso de la paliza para castigar a quienes apuestan o beben, así como a las mujeres que visten ropa ajustada o a los hombres que no acuden a la oración del viernes.

La pareja que fue azotada el jueves fue condenada a 25 latigazos cada uno, pero la pena se redujo a 21 latigazos porque ya habían pasado cuatro meses en prisión.

El tribunal también incautó un teléfono móvil y una memoria USB que contenían el vídeo en directo de TikTok como pruebas que debían ser destruidas.

Otras cuatro personas fueron azotadas públicamente el jueves por apostar por Internet y por adulterio.

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Amnistía Internacional Indonesia ha afirmado que los azotes públicos en Aceh constituyen una violación de los derechos humanos, ya que son crueles, inhumanos y degradantes para la dignidad humana, a pesar de que Indonesia ha ratificado una convención que exige la abolición de los castigos inhumanos.

«Este tipo de comportamiento podría considerarse inapropiado, ya que las redes sociales son consultadas por personas de distintos grupos de edad, incluidos los niños. Pero, ¿es un delito que merezca una pena de prisión o incluso azotes? Eso sería excesivo», afirmó el jueves Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.

Aini Nadhirah, de 22 años, vecina de Banda Aceh que asistió a la sesión de azotes, afirmó que la preocupación de la opinión pública por este castigo podría servir de lección para otros.

«En mi opinión, este castigo con varas está totalmente justificado, ya que sirve de advertencia a otros residentes de Aceh para que tengan más cuidado al utilizar las redes sociales. Además, crea conciencia de que este tipo de acciones son inaceptables, lo que contribuye a la educación de la ciudadanía», afirmó Nadhirah.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.