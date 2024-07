Después que el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Karol G le había enviado una canción para su campaña política, el equipo de la colombiana salió a desmentir al mandatario.

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, respondieron al diario El Colombiano.

Agregaron que “la música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones”.

Maduro, quien busca ser reelegido a su tercer mandato, durante un discurso aseguró: “Karol G me mandó una canción para mi campaña”.

El presidente mencionó que la pieza musical sería estrenada en los próximos días y hasta mostró un paso que tenía preparado: “Mira ya ensayé el baile”.

Agregó: “Porque aquí me conocen como el gallo pinto pero en el exterior me están diciendo NicolG, no sé porqué”.